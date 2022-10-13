Великобритания отправит Украине ракеты для систем ПРО NASAMS: как они работают

Передовые ракеты AMRAAM класса "воздух-воздух" — самые распространенные снаряды для систем ПРО и ПВО стран НАТО. Они способны сбивать российские крылатые ракеты с вероятностью до 85%.

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Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для американских систем противоракетной обороны (ПРО) NASAMS. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес на встрече глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе, сообщили корреспонденты телеканала Euronews.

Передовые ракеты AMRAAM способны сбивать крылатые ракеты, Вооруженные силы Украины смогут использовать их для защиты от дальнейших ракетных ударов России, отметил Уоллес.

"Последние неизбирательные удары РФ по мирным районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить страну. Поэтому я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM", — объяснил министр свое решение.

[ + – ] Дальность стрельбы системы ПРО NASAMS может доходить до 25 км

Усовершенствованные ракеты AMRAAM класса "воздух-воздух" средней дальности предоставят ​​в ближайшие недели, дополняет Reuters.

Работа системы ПРО NASAMS с ракетами AMRAAM

Американская система ПРО NASAMS использует ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 или AMRAAM наземного базирования. Дальность стрельбы NASAMS может доходить до 25 км, а высота полета снаряда — до 16 км. Вероятность поражения цели — 85%.

[ + – ] Ракеты AMRAAM – самые распространенные в системах ПРО стран НАТО

Военный эксперт Томас Тейнер считает ракеты AMRAAM самыми распространенными в системах ПРО стран НАТО. У Альянса есть более 10 000 таких ракет. Оборонное производство НАТО позволяет изготавливать более таких 800 ракет.

Одна батарея NASAMS состоит из 9 пусковых установок с 54 ракетами, ее стоимость — около 64 млн долларов.

Ракеты AMRAAM закупили около 40 стран, их можно устанавливать на истребители F-15, Eurofighter Typhoon, F-16, F-22, Tornado, Harrier и другие.

Напомним, что Вашингтон вместе с западными союзниками хотят помочь Украине создать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Главной задачей станет сбор разных систем ПВО и обучение персонала.

Израиль, по данным СМИ, не отправит Киеву систему ПВО "Железный купол", поскольку в Иерусалиме хотят сохранить контакты с Россией из-за боевых действий в Сирии и других местах.

Штаты обещали в скором времени отправить Украине 2 комплекса NASAMS. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что украинские военные проходили обучение по использованию этих систем.