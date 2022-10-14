Эксперты рассказали, какое ПВО нужно Украине для защиты от российских ракет

По словам экс-министра инфраструктуры Владимира Омелян, у нас 50 крупных городов, чтобы защитить их от крылатых ракет, иранских дронов и прочего, нужно минимум 200 установок ПВО. Запад не спешит с поставками, опасаясь, что высокотехнологичные компоненты попадут в руки россиян.

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Официальные лица Украины приветствовали заверения западных властей о предоставлении новых систем противовоздушной обороны. Президент Зеленский утверждает, что имеющиеся ПВО сбили половину из тех 84 ракет и 24 боевых дронов, которыми Москва атаковала украинские города. Вместе с тем, противостоять подобным массированным ударам возможно только с помощью "значительного количества современных и высокоэффективных систем ПВО", сообщает Newsweek.

Сколько Украина получит таких систем, зависит от следующих шагов российского президента Владимира Путина и великодушия союзников Киева.

Украине нужно защитить 50 крупных городов

"Сложно сказать, сколько именно нам нужно, — пояснил Владимир Омелян, работавший министром инфраструктуры в период 2016–2019 гг.

"У нас есть как минимум 50 крупных городов, которым нужно обеспечить должную защиту. По моему мнению, одной системы ПВО будут недостаточно для одного города. Вот умножьте, и получится, что нам нужно по меньшей мере 200 штук, чтобы защитить только крупные города", — сказал он.

По некоторым данным, в апреле у Украины было около 100 активных батарей дальнобойных систем ПВО С-300 российского производства, за семь недель россияне уничтожили как минимум 21 установку. Официальный Киев не публикует данные о возможностях своих ПВО.

Какие системы ПВО Украина получит для защиты от российских ракет?

Массированные ракетные удары на этой неделе вынуждают союзников Украины усилить военную поддержку.

[ + – ] Последствия обстрелов в украинских городах [ + – ] Последствия обстрелов в украинских городах [ + – ] Последствия обстрелов в украинских городах [ + – ] Последствия обстрелов в украинских городах

Германия поставила первые четыре высокотехнологичные системы IRIS-T, которые разрабатывались для противодействия самолетам, дронам, баллистическим и крылатым ракетам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал помочь, но не уточнил, какой именно будут эта помощь, хотя Украина заинтересована во французских системах SAMP/T.

Через несколько недель США передаст Украине системы NASAMS, запланированы поставки дополнительных установок, но их производство может занять около года или больше.

Великобритания анонсировала поставки ракет AMRAAM среднего радиуса действия, совместимые с американскими системами ПВО.

"Но проблема в том, что [российские] ракеты атакуют Украину прямо сейчас, а, по моим оценкам, на поставки этих ПВО уйдут как минимум недели", — сказал Омелян.

С-300 и портативные Stinger

Джон Венейбл, военный исследователь из Heritage Foundation, отмечает, что Украина по большей части полагается на С-300 и американские портативные ракетные системы Stinger.

По его словам, С-300 эффективные, но защитить такую большую страну, как Украина с ее ландшафтом — холмами и лесами — проблематично. "Они могут защитить от российского бомбардировщика, летящего на высоте 4,5 км, но главный вызов — это эти крылатые ракеты, которые запускает Россия", — пояснил Венейбл. Такие ракеты могут лететь на средней высоте длительное время, а затем резкой снижаться, добавил он.

Стингеры и НАСАМы эффективны, когда их операторы должны видеть цели в течение определенного времени.

"Очистка" систем ПВО от технологичных компонентов

Поставки систем ПВО Украине усложняются тем, что производителям приходится удалять некоторые из компонентов, которые теоретически могут оказаться у россиян.

По словам Венейбла, эти системы не предназначались для поставок третьей стороне, и некоторые из компонентов не съемные.

"Такой процесс, назовем его "очисткой", за неимением более подходящего термина, требует времени. И именно с этим связано то, что поставки идут медленно", — сказал эксперт.

По данным западных изданий, США также не спешит делиться с Украиной системами Patriot, тоже из-за опасений, что они могут оказаться в руках россиян.

[ + – ] Система IRIS-T SLM

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о поставках четырех американских мобильных РСЗО HIMARS, которые стали неким deus ex machina украинской войны.

"Из опыта, гаубицы M777, HIMARS, боеприпасы к ним — это становой хребет успеха, эти системы могут работать 24/7, — отметил Омелян. — Я бы сказал, что американская армия показала пример того, что все имеющиеся установки могут работать как единое целое".

Напомним, что Киев просит Вашингтон действовать быстрее с поставками ракет ATACMS. По информации журналистов, спикер Верховной Рады после массированного ракетного удара по украинским городам просил Конгресс ускорить поставки. Прицельная дальность ракет ATACMS — 300 км.

Ранее Фокус сообщал, что Байден требовал от Украины не критиковать поставки оружия.