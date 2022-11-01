США передадут Украине восемь систем ПВО NASAMS и противодроновые системы Vampire, — Пентагон

Две системы NASAMS развернут на территории Украины в ближайшее время, еще шесть Киев получит со временем.

Related video

США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS и боеприпасы к ним. В ближайшее время две системы будут развернуты в нашей стране, еще шесть Киев получит со временем. Об этом сообщили в Пентагоне.

Также известно, что Минобороны США обязались предоставить Украине средства для противодействия вражеским беспилотникам, включая систему Vampire.

"Мы также обязались предоставить средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE и другие радиолокационные системы", — сказано в сообщении.

Кроме того, в Пентагоне подчеркнули, что системы ПВО Украина также получит от других государств.

"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были очень хорошо использованы в Украине. Испания отозвалась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", — рассказали в ведомстве.

Что известно о NASAMS и VAMPIRE

NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, который предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Этот ЗРК может уничтожать дроны, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели.

[ + – ] ЗРК NASAMS

VAMPIRE — это кинетическая система, которая использует небольшие ракеты, чтобы сбивать беспилотники. Система состоит из четырехствольной ракетной установки и набора датчиков, разработанных для легкой установки на пикапы и коммерческие автомобили.

[ + – ] Система Vampire

Напомним, 26 октября сообщалось, что правительство США получило системы NASAMS, предназначенные для Украины. США пообещали доставить два NASAMS в течение нескольких недель и еще шесть в течение более длительного периода времени.

28 октября Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли боеприпасы для HIMARS, снаряды для высокоточной артиллерии, вооружение и техника.