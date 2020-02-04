Россия планирует завершить испытания танка "Армата" в 2020 году
2020-02-04 13:33:10
Стоимость одного танка составляет около $5,5 млн
Государственные испытания танка Т-14 на гусеничной модульной платформе "Армата" планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью агентству "РИА Новости". По результатам испытаний Минобороны решит, когда начнутся поставки машин в войска.
Танк был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, он производится на "Уралвагонзаводе". Разработку танка начали в 2009 году, опытные образцы были выпущены к началу 2015 года.
Т-14 является первым в мире танком, в конструкторском замысле которого реализована концепция "сетецентрической войны". Это означает, что Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, зенитно-ракетных комплексов и танков из сопровождения своего тактического звена. Для этого у него имеется радар кругового обзора средней дальности, ультрафиолетовые камеры кругового наблюдения. Танк также способен запускать беспилотный аппарат разведки и целеуказания с собственной обзорной РЛС и инфракрасным прицелом.
Экипаж из трех человек находится в бронированной капсуле, расположенной в передней части корпуса танка. Башня необитаемая, боезапас расположен в средней части корпуса. Двигатель дизельный, пушка 125 мм. Танк оборудован динамическим бронированием четвертого поколения. Боевая масса 55 тонн.
По состоянию на 2018 год, стоимость одного Т-14 оценивалась в 320–350 млн рублей (около $5,5 млн).
На платформе "Армата" планируется выпускать до двух десятков боевых машин.
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