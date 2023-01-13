Чтобы прикрыть аэродром: в Москве развернули дивизион ПВО С-400 (фото)

РосСМИ пишут, что множество комплексов ПВО дислоцированы по всему Подмосковью. Однако официально о развертывании С-400 непосредственно в столице РФ ничего не сообщили.

Related video

В Москве развернули дивизион систем ПВО С-400. Об этом сообщил российский телеграм-канал "ЧТД".

Сообщается, что вместе с машины развернута и радиолокационная станция. Дивизион заметили между Лосиным островом и Сокольниками.

"Вообще-то множество комплексов ПВО дислоцированы по всему Подмосковью, однако о развертывании С-400 непосредственно в столице ничего не сообщалось", — сказано в сообщении

Канал пишет, что С-400 могли развернуть для защиты военного аэродрома в Щелкове "Чкаловский", который находится рядом с Москвой. Также машины могут принимать участие в военных учениях.

[ + – ] В Москве развернули дивизион ПВО С-400

Что такое комплекс С-400

С-400 – это зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Он используется для уничтожения всех средств воздушно-космического нападения. Сообщается, что он может сбивать и гиперзвуковые цели.

Ранее Фокус писал, что "Укроборонпром" успешно испытал дрон-аналог Shahed. Госконцерн провел несколько воздушных испытаний дрона-камикадзе, который поручил сделать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его уникальность заключается в атаке вражеских целей несколько раз.

Еще напомним, что стало известно, какие военные технологии Израиль передает Украине. Как говорит посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, правительство Тель-Авива работает над тем, чтобы передать технологии для раннего оповещения о запуске ракет и дронов.

Также сообщалось, что украинский БПЛА Shark вел разведку над Донецком. БПЛА искал вражеские цели, качество изображения видео и зум оказались высоким. Аппарат легко узнается по форме и рисунку в виде головы акулы на передней части.