Боевое крещение: украинский БПЛА Shark вел разведку над Донецком (видео)

БПЛА искал вражеские цели, качество изображения видео и зум оказались высоким. Аппарат легко узнается по форме и рисунку в виде головы акулы на передней части.

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Украинский разведывательный беспилотник Shark использовали на фронте — он совершил полет над временно оккупированным Донецком. Видео работы БПЛА опубликовал в Facebook благотворительный фонд шоумена Сергея Притулы.

Кадры демонстрируют первое использование аппарата Shark в боевых условиях. Фонд утверждает, что БПЛА проводит разведку и ищет вражеские цели над оккупированным Донецком.

"Качество изображения и зум поражают, конечно. Всего мы законтрактовали 3 комплекса таких БПЛА", — подчеркнули волонтеры.

Беспилотник Shark разработала украинская компания Ukrspecsystems. Аппарат можно легко узнать по характерной форме и рисунку в виде головы акулы на передней части.

В октябре прошлого года производитель говорил, что разработка БПЛА началась с начала полномасштабной войны с РФ. Беспилотник может вести разведку на расстоянии до 60 км, с его помощью удобно наводить на цели РСЗО HIMARS.

[ + – ] Кадры, снятые БПЛА Shark в Донецке

Ukrspecsystems в декабре модифицировала Shark — аппарат получил крылья с размахом 3,4 метра и мощную батарею, способную работать в два раза дольше (с 2 до 4 часов). В комплекс Shark входит сам 3 БПЛА и катапульта.

Кроме этого, Shark оснащен системой связи, которая надежно защищена от радиоэлектронных помех. Российским РЭБ будет очень сложно глушить эти аппараты.

Производитель также разрабатывал мобильный пункт управления для дронов SHARK в полноприводном автобусе Terrastorm.

Российские пропагандисты 6 января сообщали о якобы уничтожении украинского беспилотника в Ростовской области. Аппарат заметили в городе Аксай, он находится в 120 км от границы РФ с Украиной.