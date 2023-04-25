Банкір, який платить 20 млн грн за дрон на Червоній площі, очікує на "зграю БПЛА" 9 травня

Володимир Яценко впевнений, що українські безпілотники здатні долетіти до Москви, і для них це не є технічно складним завданням. Сьогодні все питання лише в їх точності.

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Співзасновник monobank і розробник безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко вважає, що акція з приземлення БПЛА українського виробництва на Червоній площі в Москві 9 травня може стати успішною, якщо кількість дронів буде достатньо великою. Про це він розповів в інтервʼю Фокусу.

"Є таке українське прислівʼя — гуртом і батька легше бити. Сьогодні змагання ППО — БПЛА таке, що "зграя" з 20 безпілотників може прорвати будь-яку систему протиповітряної оборони, і ми це бачимо на прикладі тих же "Шахідів" [дрони іранського виробництва Shahed], які, по суті, достатньо примітивні, але через свою кількість прориваються навіть через сучасні ППО", — прокоментував Яценко.

Банкір пояснює, що комплекси "Панцир-С1", які росіяни почали активно встановлювати у своїй столиці ще в січні цього року, можуть бути ефективними лише проти кількох дронів, але не стримають хвилю українських безпілотників.

"Панцир", як й інші системи ПРО, може бути ефективним для декількох БПЛА, але не зможе зупинити "зграю" безпілотників. 30-50 дронів прорвуть будь-який "Панцир", навіть якщо це буде не один, а три-чотири комплекси, що прикривають Червону площу", — наголосив підприємець.

Яценко зазначив, що сьогодні БПЛА українського виробництва цілком здатні подолати відстань до Москви, і це не є технічно складним завданням.

Основною ціллю для виробників сьогодні є точність їх апаратів — плюс-мінус 10 метрів на відстані 500 кілометрів. Це потрібно для того, щоб чітко поцілити у військові обʼєкти, без уражень цивільної інфраструктури в РФ.

"ЗСУ, на відміну від агресора, не може ризикувати та потенційно внаслідок похибок уразити цивільні об’єкти. Ми не можемо собі дозволити влучати у дитячі садки й лікарні", — прокоментував підприємець.

Нагадаємо, 6 квітня Яценко оголосив на своїй сторінці в Facebook конкурс для українських виробників БПЛА. Він пообіцяв 20 млн грн команді, чий дрон 9 травня зможе приземлитися на Червоній площі в Москві.