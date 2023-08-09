Leopard 1 та польські Rosomak: чим озброїли новостворену 44-ту бригаду ЗСУ (фото)

Українські військові отримують на озброєння різні західні зразки озброєнь. Окрім танків та БМП, бригада отримала словенські БТРи.

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Новостворена 44-та окрема механізована бригада отримала на озброєння польські БМП Rosomak та данські танки Leopard 1A5. Про це повідомляє польський Defence 24.

В мережі зʼявилось відео з польськими бойовими машинами піхоти Rosomak. Стало відомо, що вони надійшли на озброєння 44-ї мехбригади. Також за даними видання, броньованою складовою будуть танки Leopard 1A5DK. Йдеться про машини, які купує Данія, Нідерланди та Німеччина для ЗСУ в компанії FFG. Окрім цього військові отримали словенські бронетранспортери Valuk 6x6. Ймовірно, частина навчань досі триває в Польщі.

Leopard 1A5DK — це данська версія німецького танку. Машини отримали покращену башту з додатковим бронюванням. Основне озброєння не змінилось — 105-мм гармата L7A3 та спарений кулемет MG-3 калібру 7,62 мм. Боєкомплект складає 60 снарядів, з яких 42 в корпусі та 18 в башті.

Бійці ЗСУ на БТР Valuk

Valuk — це словенський колісний бронетранспортер, який виготовляється в країні за ліцензією компанії Sistemska Tehnika Armas. БТР на озброєні має 40-мм автоматичний гранатомет або великокаліберний кулемет. У розвідувальній версії машина може мати 25-мм автоматичну гармату 25-мм. Бронювання машини захищає екіпаж від куль калібру 12,7 мм у передні проєкції та від 7,62 мм в інших проєкціях.

Нагадаємо, 8 серпня ЗМІ писали, що Rheinmetall викупив 50 танків Leopard 1 для відновлення та відправки в Україну.

26 квітня ЗМІ писали, що Україна отримала 20 БТР Valuk зі Словенії.