Для підтримки Abrams в бою: якою буде польська важка БМП, – аналітики (фото)

В Польщі планують взяти бойовий модуль з БМП Rosomak та зʼєднати його з шасі САУ Krab. База є південнокорейською ліцензією К9.

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14 серпня в Польщі підпишуть контракт на виробництво бойових машин піхоти виробництва Huta Stalowa Wola. Проте армія може отримати важкі БМПТ на базі шасі Krab. Про це повідомляє польське видання Defence 24.

Польська армія може отримати БМП на базі шасі Krab/K9. Машина буде оснащена модулем озброєння ZSSW-30/40. У виданні зазначають, що тут є цікавий момент, бо шасі Krab є ліцензійним виробом південнокорейської К9. Проте вона дає необмежене право на використання для потреб Польщі та інших замовників.

Машина буде оснащена модулем озброєння ZSSW-30/40

Таким чином Польща може переобладнати шасі для створення нової важкої БМП. До того ж Krab ефективно показали себе на полі бою в Україні. Так само і бойовий модуль USSW-30 є результатом багаторічних досліджень та розробок. Його випробування завершилось у 2021 році. Наразі їх серійно виробляють для Rosomak.

K9 - це універсальне шасі

У підсумку польська армія може отримати БМП на базі САУ. Підвіска машини здатна витримувати до 50 тонн, тому вона буде стійкою та броньованою. Передбачається, що БТРи Borsuk будуть бойовим засобом для підтримки піхоти. А нові БМП на базі K9 будуть використовувати у 18-й механізованій дивізії, де будуть M1A1 Abrams. Основним завданням буде підтримка танків на полі бою.

Нагадаємо, 9 серпня Leopard 1 та БМП Rosomak надійшли на озброєння 44-ї механізованої бригади ЗСУ.

24 липня ЗСУ розбили російську штурмову групу під Бахмутом. для цього залучили САУ Krab.