ВС РФ получили новую партию модернизированных САУ "Мста-С": что было улучшено

По данным корпорации "Ростех", установки с маркировкой "М2" оснащены новым 152-мм орудием 2А79, а также модернизированной системой управления наведением и огнем, которые якобы отличаются характеристиками дальности и точности.

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На вооружение Сухопутных войск РФ недавно поступила новая партия модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С". Это первая партия новой версии 2С19 "Мста-С" с маркировкой "М2", в которую были добавлены усовершенствования с учетом опыта ведения войны в Украине. Об этом 24 сентября сообщили обозреватели Zona Militar.

Авторы материала со ссылкой на сообщения пресс-службы корпорации "Ростех" отметили, что поставка новых артиллерийских гаубиц осуществляется в рамках выполнения государственных контрактов, рассчитанных до 2023 года. При этом в июле этого года российские войска получили партию САУ с маркировкой "М1", которые были сняты с хранения и прошли модернизацию. Но о количестве поставленной техники не сообщалось.

"Возможно, это связано с необходимыми мерами предосторожности в условиях вооруженного конфликта в Украине, а также перед лицом Запада, чтобы не сообщать о количестве потерянных в боях единиц из-за замены машин", — отметили обозреватели.

Что было улучшено

Прежде всего речь идет о новом орудии самоходке — это 152-мм пушка 2А79, которая заменила предыдущую 2А64. Новое орудие призвано обеспечить большую огневую мощь на больших расстояниях. Сообщается, что пушка оснащена модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М), которая отличается "улучшенными точностными характеристиками и возможностью отображения электронных топографических карт" для экипажей.

В свою очередь все нововведения призваны повысить эффективность контрбатарейной борьбы, так как данная модификация САУ якобы может в автономном режиме определять координаты и автоматически наводить орудие для стрельбы с закрытых огневых позиций.

Кроме того в релизе "Ростеха" от 21 сентября говорится, что модернизированная "Мста-С" получила также новую силовую установку и новую систему кондиционирования воздуха, улучшающие условия для экипажа, что еще больше повышает степень автоматизации при выполнении задач по огневой поддержке.

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы тщательно и методично собирает данные об использовании 155-мм боеприпасов из разных стран, которые применяются с различными образцами западной артиллерии. Это необходимо для того, чтобы в условиях так называемой "солянки" из артсистем, добиться максимальной точности выстрела.