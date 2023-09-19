Битимуть з засідки: ЗСУ показали кулемет з дистанційним керуванням "Тарантул" (відео)

Українські винахідники вдосконалили протитанковий кулемет Калашникова, створений за часів СРСР. Кулемет здатен зробити більш як 700 пострілів за хвилину, при цьому боєць-оператор перебуватиме у безпечному місці та керуватиме дистанційно.

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Бійці 118 окремої бригади Територіальної оборони з Черкаської області показали роботу винаходу, який допоможе бити по позиціях ЗС РФ. При цьому українські військові перебуватимуть у повній безпеці завдяки прилаштуванню дистанційного керування до звичайного кулемета. Відео з випробувань нового пристрою бійці опублікували на сторінці Facebook.

На відео видно, як бійці встановлюють кулемет і готують його до роботи: заряджають, приєднують кабелі для зв'язку з оператором. Після цього показують, як на відстані кілька метрів сидить оператор, який на моніторі бачить місцевість перед кулеметом. Оператором має джойстик, яким може спрямувати дуло кулемета у напрямку, де перебуває противник.

Зазначається, що винахід сконструювали інженери з Черкаської області. Пристрій називається — турель з дистанційним керуванням "Тарантул". Незабаром турель відправлять на лінію боїв. "Конструкція пройшла випробування, пристріляна та найближчим часом буде відправлена в сектор бойових дій", — ідеться у дописі.

Зброя для ЗСУ: що відомо

Деталі нової конструкції у дописі не наводяться. Однак у одному з військових пабліків вказують, що турель прилаштували до протитанкового кулемета Калашникова калібру 7,62 мм. Подібний кулемет здатен стріляти з швидкістю 650-750 постр./хв.

Між тим Державний секретар Ентоні Блінкен під час візиту 6 вересня розповів про новий пакет допомоги, який отримає Україна. Загальна сума допомоги — понад 1 млрд дол., при цьому частина коштів — нова зброя: системи ППО та системи для розмінування територій.

У новому пакеті поки що немає далекобійних ракет ATACMS, однак є сподівання, що президент США Джо Байден майже погодився надати Україні цей вид озброєння. На цю можливість натякнув Блінкен під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Анналеною Бербок. Американський чиновник пояснив, що ракети надійдуть тоді, коли вони будуть потрібні військовому керівництву.

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Німеччина не постачатиме в Україну ракети Taurus, якщо США передадуть ATACMS, — Міноборони

Між тим ГУР Міноборони запевняють, що Україна має власну зброю великої дальності. Зокрема, представник розвідки Андрій Юсов заявив, що відбулись успішні випробування і нова зброя вражатиме цілі на території противника.

Нагадуємо, в ніч на 19 вересня ЗС РФ атакувала Україну трьома десятками дронів "Шахед" і однієї ракетою "Іскандер". У Повітряних силах підтвердили збиття 27 дронів, між тим три долетіли до Львівщини, а ракета завдала шкоди у Кривому Розі. Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що для протидії дронів створять 50 мобільних груп: захищатимуть область восени та взимку.