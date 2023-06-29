"Укроборонпром" реорганізували: що відомо про АТ "Українська оборонна промисловість"

Державний концерн тепер став акціонерним товариством, яке новий очільник Герман Сметанін має реформувати. 100% акцій належатиме державі.

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Державний концерн "Укроборонпром" припинив діяльність рішенням Кабінету міністрів. Замість нього буде акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (УкрОборонПром). Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

28 червня "УкрОборонПром" отримав нового генерального директора Германа Сметаніна, який до цього очолював Харківський завод імені Малишева. Разом з тим в цей же день почалася реорганізація концерну.

"Відсьогодні припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", — написав Камишін.

Наступним кроком, як каже Камишін, буде подальша трансформація держконцерну в акціонерне товариство — переведення штату, передача майна та формування Наглядової ради. Рада має відповідати стандартам OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку). Міністр резюмував, що "УкрОборонПром 2.0" стане важливим елементом в "Україні 2.0".

Додамо, рішення про реорганізацію держконцерну було прийнято ще в березні, але з того часу його не реалізовували. Держава володітиме 100% акцій "Української оборонної промисловості". Статутний капітал товариства складає 237 071 000 гривень й формується з рахунку майна держконцерну.

Нагадаємо, Фокус розбирався, чи зможе Герман Сметанін оживити держконцерн "Укроборонпром.

27 червня ЗМІ писали, що Зеленський звільнив гендиректора "Укроборонпрому" через провал декількох напрямків.