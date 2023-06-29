"Укроборонпром" реорганизовали: что известно об АО "Украинская оборонная промышленность"

Государственный концерн теперь стал акционерным обществом, которое новый глава Герман Сметанин должен реформировать. 100% акций будет принадлежать государству.

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Государственный концерн "Укроборонпром" прекратил деятельность решением Кабинета министров. Вместо него будет акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" (УкрОборонПром). Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

28 июня "УкрОборонПром" получил нового генерального директора Германа Сметанина, который до этого возглавлял Харьковский завод имени Малышева. Вместе с тем в этот же день началась реорганизация концерна.

"С сегодняшнего дня прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". Вместо этого образовано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", — написал Камышин.

Следующим шагом, как говорит Камышин, будет дальнейшая трансформация госконцерна в акционерное общество — перевод штата, передача имущества и формирование Наблюдательного совета. Совет должен соответствовать стандартам OECD (Организация экономического сотрудничества и развития). Министр резюмировал, что "УкрОборонПром 2.0" станет важным элементом в "Украине 2.0".

Добавим, решение о реорганизации госконцерна было принято еще в марте, но с тех пор его не реализовывали. Государство будет владеть 100% акций "Украинской оборонной промышленности". Уставный капитал общества составляет 237 071 000 гривен и формируется со счета имущества госконцерна.

Напомним, Фокус разбирался, сможет ли Герман Сметанин оживить госконцерн "Укроборонпром".

27 июня СМИ писали, что Зеленский уволил гендиректора "Укроборонпрома" из-за провала нескольких направлений.