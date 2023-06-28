Из чертежника в директора "Укроборонпрома": сумеет ли 31-летний Сметанин оживить госконцерн

Оборонный госконцерн получил нового директора — Германа Сметанина. Работники и эксперты отрасли настороженно восприняли назначение из-за его возраста и отсутствия значимых успехов на предыдущем месте работы — танковом заводе имени Малышева в Харькове. Фокус разбирался, куда молодой управленец поведет гигант ВПК.

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В концерне "Укроборонпром" сменилось начальство. Компанией будет управлять Герман Сметанин, сообщил утром 28 июня в Telegram министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", — прокомментировал Камышин назначение.

Сметанина повысили с должности директора танкового Завода имени Малышева в Харькове. Формально перед новым директором поставили три главные задачи: увеличить производство боеприпасов и военной техники, побороть коррупцию и закончить реформу концерна.

Спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад заявила Фокусу, что Герман Сметанин приступит к выполнению обязанностей с 28 июня. О кадровых изменениях внутри концерна и его предприятий в связи со сменой главы, по ее оценкам, говорить еще рано. В первый рабочий день гендиректора такой информации не будет, уточнила спикер концерна.

Герман Сметанин начнет выполнять обязанности гендиректора "Укроборонпрома" с 28 июня Фото: Facebook

"У Сметанина 9-летний опыт работы в сфере оборонно-промышленного комплекса. Главный фокус его работы — увеличение производства боеприпасов и военной техники", — добавила она.

Согласно данным из открытых источников, Герман Сметанин закончил Харьковский автомобильно-дорожный университет и получил диплом инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств. Второе образование – НТУ "Киевский политехнический институт" по специальности "менеджмент управления оборонно-промышленного комплекса".

Сметанин работал на госпредприятии "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", а также главным конструктором и главным инженером на Львовском бронетанковом заводе. В 28 лет он стал директором Харьковского бронетанкового завода, а спустя некоторое время — гендиректором танкового гиганта, завода Малышева.

Чем провинился экс-глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев?

За несколько дней до назначения Германа Сметанина "Экономическая правда" со ссылкой на несколько источников перечисляла провалы экс-главы "Укроборонпрома" Юрия Гусева по всем направлениям.

Гусеву предъявляли претензии в провале производства ракет, боеприпасов и другого вооружения

Главные претензии — провалы в производстве ракет, боеприпасов и другого вооружения.

"За последний месяц мы втрое увеличили производство "Стугн". Это классный комплекс, просто не производившийся в нормальных количествах, хотя у нас война", – говорит один из собеседников издания.

Печальная ситуация была с бронетехникой и танками. БТР-4 нужно производить десятками в месяц, а в мае "Укроборонпром" произвел лишь одну машину. А про танк "Оплот" вообще забыли — сделали один, покатались, рассказали о закупке для ВСУ и все, описал источник журналистов видение проблемы на Банковой.

Другой собеседник из президентского окружения критикует Гусева за провал ракетной программы и производства дронов.

"Там завал. Есть еще "дрон на тысячу километров", но его никто не может найти, где он и кто его выпускает. А президент спрашивает: "Где ракеты ? Где дроны?" – возмутился источник.

После анализа работы Камышин непублично поручил искать замену Гусеву. Собеседники "ЭП" говорят, что Гусев просил президента Владимира Зеленского дать ему дипдолжность в посольстве страны Европы, с которой у Киева налажены оборонные контакты. Утверждения Гусев еще не получил, отметило издание.

Вопросы компетентности Германа Сметанина

Военный эксперт Олег Стариков в комментарии Фокусу раскритиковал назначение Германа Сметанина из-за недостаточности профессионального опыта. Столь высокие должности, по мнению эксперта, должны получать люди, у которых сформировалось свое видение.

"Когда Гусева назначали, он показывал, что будет делать. Представил план. А Сметанин пришел непонятно откуда — с проблемного предприятия. Где он работал в оборонке? Чертежником? В оборонной сфере люди приобретают знание и понимание процессов к 50 годам, пройдя все ступени", — объяснил Стариков.

Источники Фокуса на оборонных предприятиях Харькова говорят, что Сметанин неудачно проявил себя во время работы на Харьковском бронетанковом ремонтном заводе.

"Честно сказать, все были в шоке от его работы. Теперь завод Малышева также банкрот. Этот гигант выпускал более 2 танков в день. В США не могут один танк в день выпустить. Сметанин не спас завод Малышева от убытков. Конкретных цифр его деятельности нет, так как финансовая отчетность завода во время войны засекречена", — рассказали собеседники.

Глава аналитического центра State Watch Глеб Каневский в разговоре с Фокусом был не так критично настроен по поводу Германа Сметанина.

"Он реально представитель производителей, цеховиков. Знает, как все работает. Как молодой специалист он прошел открытые конкурсы на занятие высоких должностей, в том числе и на Львовском бронетанковом заводе", — замечает эксперт.

Каневский напомнил, что завод Малышева более 10 лет находится в состоянии банкротства и это не только роль Сметанина. Украина не заказывала новых танков в достаточном количестве — последний контракт был в 2016 году, они шли на экспорт.

"Из-за недостатка производства завод накапливал долги, не производил новую продукцию. Если Сметанина взяли на такую должность, значит завод Малышева активен — получает заказы на ремонт военной техники ВСУ. Хочется верить, что производственные показатели завода во время большой войны с Россией стали главным критерием назначения Сметанина", — резюмирует Каневский.

Напомним, что 27 июня Зеленский уволил Гусева с должности генерального директора "Укроборонпрома". В президентском указе говорится, что Гусева уволили согласно поданному заявлению.

Набсовет "Укроборонпрома" 21 июня одобрил приоритеты для развития предприятий концерна на 2023-2024 годы. В плане отмечены критические потребности Украины и программы по развитию вооружений и военной техники.