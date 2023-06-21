"Укроборонпром" одобрил стратегию развития до 2024 года: на что делают ставку

В Стратегии есть несколько ключевых моментов: сохранение и отладка новых производств, поддержка всех элементов жизненного цикла вооружения, а также безопасность работников.

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Набсовет "Укроборонпрома" одобрил Стратегию, в которой предусматриваются приоритеты для развития предприятий на 2023-2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба Украинской оборонной промышленности.

Основной задачей, которую ставит перед собой Концерн, является развитие и технологическая база для серийного производства продукции и работ, а также обеспечение потребностей Сил безопасности и обороны Украины. Следовательно, ключевыми приоритетами "Укроборонпрома" являются:

сохранение производственных и традиционных научно-технических компетенций;

создание новых производств благодаря получению передовых западных технологий;

поддержка всего жизненного цикла эксплуатации новейших образцов вооружения.

Также отмечается, что план учитывает критические потребности Украины и положение действующих программ по развитию вооружений и военной техники. Кроме того, госконцерн учел то, какие изменения есть на мировом, региональном и национальном уровне и потребности Сил безопасности и обороны Украины в образцах вооружения.

Особое внимание уделяется безопасности предприятий "Укроборонпрома", поэтому производство могут и дальше размещать в странах-партнерах. Также концерн ставит целью достижение оперативной совместимости и взаимозаменяемости между вооружением Украины и стран НАТО благодаря кооперации с американскими и европейскими компаниями. К обсуждению Стратегии были привлечены представители The Institute for Defense Analyses – Институт оборонного анализа США.

Напомним, 20 июня в "Укроборонпроме" сообщили об успешном применении ударного БПЛА с дальностью 1000 км.

1 июня в "Укроборонпроме" показали, как восстанавливают поврежденную технику для ВСУ.