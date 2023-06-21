"Укроборонпром" схвалив стратегію розвитку до 2024 року: на що роблять ставку

У Стратегії є декілька ключових моментів: збереження та налагоджування нових виробництв, підтримка всіх елементів життєвого циклу озброєння, а також безпека працівників.

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Наглядова рада "Укроборонпрому" схвалили Стратегію, в якій передбачаються пріоритети для розвитку підприємств на 2023-2024 роки. Про це повідомляє пресслужба Української оборонної промисловості.

Основне завдання, яке ставить перед собою Концерн, є розвиток виробництва та технологічної бази для серійного виробництва продукції та робіт, а також забезпечення потреб Сил безпеки та оборони України. Відтак ключовими пріоритетами "Укроборонпрому" є:

збереження виробничих та традиційних науково-технічних компетенцій;

створення нових виробництв завдяки отриманню передових західних технологій;

підтримка всього життєвого циклу експлуатації новітніх зразків озброєння.

Також зазначається, що план враховує критичні потреби України та положення чинних державних програм з розвитку озброєнь та військової техніки. Окрім цього держконцерн врахував те, які зміни є на світовому, регіональному та національному рівні й потреби Сил безпеки та оборони України в зразках озброєння.

Особлива увага надається безпеці підприємств "Укроборонпрому", саме тому виробництво можуть і далі розташовувати у країнах-партнерах. Також концерн ставить на меті досягнення оперативної сумісності та взаємозамінності між озброєнням України та країн НАТО завдяки кооперації з американськими та європейськими компаніями. До обговорення Стратегії були залучені представники The Institute for Defense Analyses — Інститут оборонного аналізу США.

Нагадаємо, 20 червня в "Укроборонпромі" повідомили про успішне застосування ударного БПЛА із дальністю 1000 км.

1 червня в "Укроборонпромі" показали, як відновлюють пошкоджену техніку для ЗСУ.