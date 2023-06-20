Україна успішно застосувала ударний дрон із дальністю ураження 1000 км, — "Укроборонпром"

За роботою нового БПЛА спостерігали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Україна провела ефективне застосування свого безпілотника з дальністю ураження в тисячу кілометрів. Про це повідомила у Facebook Наталія Сад, речниця Державного концерну "Укроборонпром".

Вона показала фото з Валерієм Залужним, Головнокомандувачем Збройних Сил України, та Миколою Олещуком, командувачем Повітряних сил ЗСУ, та Юрієм Гусєвим, директором "Укроборонпрому". Речниця дала зрозуміти, що наша держава вже має вітчизняний БПЛА, який здатен долати значну відстань.

"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км", – йдеться у дописі.

Ударний дрон виробництва України із дальністю ураження у 1000 км

У жовтні 2022 року в "Укроборонпромі" натякнули на появу відповідну розробку. Державна структура опублікувала фото металевої конструкції, на якій було зображено синього птаха та жовтий герб, підписавши її: "Дальність – 1000 км, вага бойової частини у 75 кг. Завершуємо розробку".

Також Наталія Сад у грудні 2022 року проінформувала, що державна структура організувала низку випробувань. Фахівці тестували український ударний безпілотник з дальністю ураження на тисячу кілометрів.

Нагадаємо, 16 червня директор підприємства Максим Музика розповів про особливості літального апарату Punisher ("Каратель"), який знищує російських загарбників. Безпілотник було розроблено для бійців Сил спеціальних операцій. Техніка отримала значну дальність польоту і дуже високу швидкість. Дрон здатен набрати швидкість майже до 200 км/год.

Також у червні ЗСУ отримали дрони "Сич", здатні залітати до Росії. БПЛА відрізняються великою дальністю польоту та можуть вести якісну фотозйомку. За словами волонтерів, це допоможе українським військам завдавати ударів у глибокому тилу окупантів. Комплекс складається з двох дронів літакового типу, катапульти та наземної станції коштував приблизно 2 млн грн.