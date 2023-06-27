Провалил несколько направлений: Зеленский уволил гендиректора "Укроборонпрома"

Юрий Гусев заявил, что его команде удалось начать реформу "Укроборонпрома", однако журналисты сообщали, что глава концерна провалил несколько направлений.

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Во вторник, 27 июня, президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора "Укроборонпрома". Соответствующий указ №357/2023 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", – говорится в документе.

Юрий Гусев был назначен гендиректором ДК "Укроборонпром" Указом Президента Украины 3 декабря 2020 года, сообщается в Telegram-канале концерна.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил и доверил мне реформу "Укроборонпрома". 4 мая правительство создало Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", а значит шаг к превращению Государственного концерна "Укроборонпром" в современную высокотехнологичную оборонную компанию сделан. Я рад, что большая война не остановила нашу команду на этом пути и что нам удалось это сделать", – отметил Юрий Гусев.

В 2014-2016 годах Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины. С июля 2019 возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию.

Команда "Укроборонпрома" выразила свою благодарность Юрию Гусеву за его вклад в развитие украинского ОПК и пожелала успехов на новом месте работы.

Увольнение Гусева: что произошло

26 июня "Экономическая правда" со ссылкой на информированные источники сообщила, что в госконцерне "Укроборонпром" сменят руководство. Новым главой станет Герман Сметанин.

В материале журналистов отмечалось, что действующий глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев провалил несколько направлений. Источники издания утверждают, что ситуация с бронетехникой плохая. В месяц производят 1 БТР-4Е, когда надо десятки. Танк "Оплот" так и не стал в серию.

По информации издания, хуже всего ситуация с ракетной программой. ОТРК "Гром-2" или "Сапсан" должен был уже в мае 2023 года массово производиться и уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине вражеской территории.

Напомним, 23 июня в "Укроборонпроме" показали, как восстановили затопленный Т-90 и вернули его в строй.