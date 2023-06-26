Ракеты так и не появились: Кабмин сменит главу "Укроборонпрома", — УП

По данным издания, руководство Юрия Гусева не смогло выполнить задачу по наращиванию производства бронетехники, танков. А Герман Сметанин имеет доверие от руководства государства.

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В госконцерне "Укроборонпром" сменят руководство. Новым главой станет Герман Сметанин. Об этом сообщается в статье "Экономической правды" 26 июня.

"Укроборонпром" впервые со времен независимости возглавит человек с производства. Герман Сметанин возглавлял Харьковский завод имени Малышева. Ему 31 год. По данным издания, утверждение нового главы концерна состоялось на заседании правительства 24 июня. Решение должны обнародовать сегодня, 26 июня, а вступит в силу оно 28 июня.

Отмечается, что конфликт в оборонной отрасли наметился еще весной 2023 года, когда бывшего руководителя "Укрзализниці" Александра Камышина назначили министром стратегических отраслей промышленности. Не публично представители власти говорили, что главная цель назначения, как и говорил президент Зеленский, — навести порядок в оборонке.

Отмечается, что после трех месяцев команде Камышина удалось нарастить в разы производство оружия:

за месяц производится больше снарядов, чем за весь 2022 год;

втрое увеличили производство ПТРК "Стугна-П".

Однако действующий глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев провалил несколько направлений. Источники издания утверждают, что ситуация с бронетехникой плохая. В месяц производят 1 БТР-4Е, когда надо десятки. Танк "Оплот" так и не стал в серию. А хуже всего ситуация с ракетной программой. По данным издания, ОТРК "Гром-2" или "Сапсан" должен был уже в мае 2023 года массово производиться и уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине вражеской территории.

ОТРК "Сапсан" должен иметь дальность стрельбы 500 км

"Гусев в ракетной программе был не просто надзирателем как глава концерна, а непосредственным координатором. Там завал. Есть еще "дрон на 1000 километров", но его никто не может найти, где он и кто его выпускает. А президент спрашивает: "Где ракеты? Где дроны?", — возмущается источник ЭП, из окружения президента.

Реакция "Укроборонпрома" на статью журналистов

В "Укроборонпроме" заявили, что несмотря на утверждение ракетной программы и всего необходимого для ее воплощения, реализация до сих пор остается нерешенным делом. Заявляется, что гендиректор Юрий Гусев дал подразделениям безопасности концерна в марте-апреле 2023 года провести проверку по установлению причин невыполнения отдельных мероприятий ракетной программы.

Результаты проверки направили в контрразведку СБУ и в Минстратегпром.

Напомним, 23 июня в "Укроборонпроме" показали, как восстановили затопленный Т-90 и вернули его в строй.

20 июня в "Укроборонпроме" заявили, что Украина успешно применила ударный дрон с дальностью 1000 км.