ВСУ поставили мины, которые не долетают и не взрываются: в Раде раскрыли выясненные причины брака

Военнослужащие пожаловались на некачественные снаряды, которые не справляются с основной своей задачей — поражением. Нардеп Федор Вениславский передал выводы межведомственной комиссии.

Бойцы ВСУ пожаловались на мины калибра 120 мм, которые не долетали до целей и не взрывались. 26 ноября в комментарии "Суспільному" член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский рассказал, в чем причина.

Парламентарий подтвердил, что были выявлены нештатные срабатывания поставленных производителями мин. В созданную межведомственную комиссию вошли представители Минобороны, Минстратегпрома и оборонного сектора. Комиссия выяснила причины несрабатывания мин и направила соответствующий отчет.

"Я не могу разглашать детали, но в целом выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев", — передал Вениславский.

Он заверил, что все мины из партии отозвали на завод, и производитель в ближайшее время поставит новые на замену. Снаряды пройдут "тщательное дополнительное обследование". Нардеп отказался назвать количество "проблемных" мин, но сообщил, что речь идет о целой партии.

"Сказать, что завод неправильно изготавливал — это достаточно серьезные обвинения, пусть этим занимаются правоохранительные органы", — отметил он.

Вениславский подчеркнул, что системных проблем с боеприпасами нет. Он объяснил, что есть ряд факторов, связанных с условиями изготовления и хранения. По его словам, в будущем будут более тщательно проверять качество мин, условия их производства, хранения и применения.

Нардеп уточнил, что первые инциденты с бракованными минами произошли в ноябре.

В одной из бригад, которая воюет на Покровском направлении, журналистам подтвердили информацию о нештатных срабатываниях в ноябре и то, что все случаи произошли с минами одной партии. Неназванный чиновник Минобороны сообщил, что в целом производителем были поставлены сотни тысяч снарядов, а проблемы возникли только с одной партией.

Напомним, военнослужащие пожаловались на мины, которые распадаются в руках, промахиваются, не вылетают из миномета и не взрываются. Расследователь Юрий Николов выяснил, что была отозвана партия в 100 тысяч снарядов, а новой защитникам придется ждать два-три месяца.

26 ноября в Минобороны заявили, что уже три недели проводят расследование, и пообещали наказать виновных. В министерстве предполагали, что проблемы с минами могут быть вызваны некачественными пороховыми зарядами или нарушением условий хранения.