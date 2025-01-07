Украинцы могут получить 16 тыс. грн на отопление зимой: кому заплатят

Субсидия назначается единоразово на год и предоставляется тем, кто отапливает дом исключительно дровами.

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Жители частных домов могут получить государственную помощь на покупку твердого топлива. Эта поддержка предоставляется независимо от места проживания — в селе, поселке или городе. Субсидия рассчитана на тех, кто использует дрова для отопления, так как их стоимость существенно увеличилась. Об этом сообщает Минсоцполитики.

В 2025 году размер субсидии на дрова может достигать 16 000 гривен. Сумма выплат зависит от доходов семьи: чем ниже доход, тем выше будет помощь. Инициатива, стартовавшая в 2023 году, направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Программа помогает уменьшить затраты на отопление и обеспечить тепло в домах в зимний период.

Субсидия будет предоставляться в отопительный сезон 2024–2025 годов. Ее смогут получить семьи, которые отапливают дома дровами и не имеют подключения к газоснабжению. Государство ставит целью создать комфортные условия для нуждающихся семей и поддержать их в преодолении высоких расходов на твердое топливо.

В 2025 году максимальный размер субсидии на покупку дров составит 16 234 гривны. Для пенсионеров, людей с инвалидностью и других льготных категорий сумма ограничена 13 600 гривнами. Субсидия выделяется один раз в год и предназначена только для тех, кто использует дрова в качестве основного источника отопления. В домохозяйстве не должно быть газового или электрического отопления.

Для того чтобы получить субсидию, необходимо выполнить следующие условия:

надо фактически проживать в одной из следующих областей: Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Луганская, Запорожская, Черниговская или Николаевская; дом должен располагаться в пределах 10 километров от границы с Россией.

К заявлению следует приложить декларацию о доходах за предыдущий год и справку, которая подтверждает наличие печного отопления и использование дров как единственного источника тепла.

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