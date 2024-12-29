Украинцы могут получить 21 тыс. грн на отопление: кому заплатят

Чем меньше доходы семьи, тем большую часть расходов на топливо, в пределах норматива, оплатит государство и международные партнеры.

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Многие домовладения в Украине, особенно в удаленных селах, отапливаются твердым топливом. Для граждан, использующих такое топливо для обогрева своих домов, предусмотрена финансовая поддержка. Государство может предоставить помощь в размере до 21 тысячи гривен на приобретение дров. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Размер выплат зависит от уровня доходов.

15 октября 2024 года правительство приняло постановление, что даст возможность около 500 тысячам домохозяйств, которые получают жилищные субсидии и льготы и отапливают свое жилье дровами или углем, воспользоваться дополнительной финансовой поддержкой. Ее размер рассчитывается индивидуально, в зависимости от уровня доходов домохозяйства, и максимально может достичь до 21 тысяч гривен.

В ведомстве добавили, что чем меньше доходы семьи, тем большую часть расходов на топливо, в пределах норматива, оплатит государство и международные партнеры.

"Мы все готовимся к зиме, объединяя усилия государства и международных партнеров. Постановление, которое мы приняли, позволяет увеличить объем средств, возмещаемых малообеспеченным гражданам, чтобы они могли закупить дрова на зиму и безопасно пройти отопительный период", – отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий, которые больше всего нуждаются в такой поддержке. Поэтому дополнительная выплата будет предоставляться гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период. Проект будет действовать в течение нескольких месяцев. Ориентировочно украинцы смогут получить выплаты до конца декабря 2024 года.

"Если вы уже получаете субсидию или льготу на приобретение твердого печного топлива, то специально обращаться никуда не нужно. Всю необходимую информацию для зачисления средств на карточный счет получателя Пенсионный фонд уже имеет", – отметили в Минсоцполитики.

Однако, если льгота или субсидия еще не назначена – необходимо обратиться за ней в ПФУ в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление онлайн или оффлайн.

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