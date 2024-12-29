Українці можуть отримати 21 тис. грн на опалення: кому заплатять

Що менші доходи сім'ї, то більшу частину витрат на паливо, у межах нормативу, оплатить держава та міжнародні партнери.

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Багато домоволодінь в Україні, особливо у віддалених селах, опалюються твердим паливом. Для громадян, які використовують таке паливо для обігріву своїх осель, передбачена фінансова підтримка. Держава може надати допомогу в розмірі до 21 тисячі гривень на придбання дров. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Розмір виплат залежить від рівня доходів.

15 жовтня 2024 року уряд ухвалив постанову, що дасть змогу близько 500 тисячам домогосподарств, які отримують житлові субсидії та пільги і опалюють своє житло дровами або вугіллям, скористатися додатковою фінансовою підтримкою. Її розмір розраховується індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарства, і максимально може сягнути до 21 тисячі гривень.

У відомстві додали, що що менші доходи сім'ї, то більшу частину витрат на пальне, у межах нормативу, оплатить держава та міжнародні партнери.

"Ми всі готуємося до зими, об'єднуючи зусилля держави та міжнародних партнерів. Постанова, яку ми ухвалили, дає змогу збільшити обсяг коштів, які відшкодовуються малозабезпеченим громадянам, щоб вони могли закупити дрова на зиму та безпечно пройти опалювальний період", — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців із вразливих категорій, які найбільше потребують такої підтримки. Тож додаткова виплата надаватиметься громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період. Проєкт діятиме протягом кількох місяців. Орієнтовно українці зможуть отримати виплати до кінця грудня 2024 року.

"Якщо ви вже отримуєте субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, то спеціально звертатися нікуди не потрібно. Усю необхідну інформацію для зарахування коштів на картковий рахунок одержувача Пенсійний фонд уже має", — зазначили в Мінсоцполітики.

Однак, якщо пільга чи субсидія ще не призначена — необхідно звернутися по неї до ПФУ в загальноприйнятому порядку та подати відповідну заяву онлайн чи офлайн.

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