Українці можуть отримати 16 тис. грн на опалення взимку: кому заплатять

Субсидія призначається одноразово на рік і надається тим, хто опалює будинок винятково дровами.

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Мешканці приватних будинків можуть отримати державну допомогу на купівлю твердого палива. Цю підтримку надають незалежно від місця проживання — у селі, селищі чи місті. Субсидія розрахована на тих, хто використовує дрова для опалення, оскільки їхня вартість істотно збільшилася. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

У 2025 році розмір субсидії на дрова може сягати 16 000 гривень. Сума виплат залежить від доходів сім'ї: що нижчий дохід, то вищою буде допомога. Ініціатива, що стартувала 2023 року, спрямована на підтримку найбільш вразливих верств населення. Програма допомагає зменшити витрати на опалення і забезпечити тепло в будинках у зимовий період.

Субсидія надаватиметься в опалювальний сезон 2024-2025 років. Її зможуть отримати сім'ї, які опалюють оселі дровами та не мають підключення до газопостачання. Держава ставить за мету створити комфортні умови для нужденних родин та підтримати їх у подоланні високих витрат на тверде паливо.

У 2025 році максимальний розмір субсидії на купівлю дров становитиме 16 234 гривні. Для пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших пільгових категорій сума обмежена 13 600 гривнями. Субсидія виділяється один раз на рік і призначена тільки для тих, хто використовує дрова як основне джерело опалення. У домогосподарстві не повинно бути газового або електричного опалення.

Для того щоб отримати субсидію, необхідно виконати такі умови:

треба фактично проживати в одній із наступних областей: Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Херсонська, Луганська, Запорізька, Чернігівська або Миколаївська; будинок має розташовуватися в межах 10 кілометрів від кордону з Росією.

До заяви слід додати декларацію про доходи за попередній рік і довідку, яка підтверджує наявність пічного опалення та використання дров як єдиного джерела тепла.

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