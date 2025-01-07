Деякі українці можуть вийти на пенсію в 50 років: кому це доступно
Жінкам потрібно відповідати критеріям і підготувати певні документи, щоб почати отримувати пенсійні виплати в 50 років.
Деякі жінки в Україні мають можливість достроково вийти на пенсію. Це стосується 50-річних громадянок за наявності необхідного страхового стажу. Таке право надається жінкам, які виховували дітей з інвалідністю від самого народження. Про це повідомляє Пенсійний фонд.
Законодавством визначено такі критерії для дострокового виходу на пенсію для жінок в Україні:
- вік — не менше 50 років;
- страховий стаж — не менше 15 років;
- у дитини є статус дитини з інвалідністю з дитинства;
- є підтвердження факту того, що дитину до шести років виховували в сім'ї.
Щоб почати отримувати пенсійні виплати в 50 років, жінкам необхідно підготувати заяву та надати відповідні документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- документи, де йдеться про стаж (це може бути трудова книжка, диплом про навчання, свідоцтво про народження);
- якщо було змінено прізвище, то свідоцтво про шлюб;
- документи, де визнається інвалідність з дитинства (виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії);
- медичний висновок медустанови;
- посвідчення одержувача соцдопомоги;
- довідка з органу, де призначають допомогу, про період надання соцдопомоги;
- довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням заявниці);
- реквізити банківського рахунку (для нарахування грошей через банк);
- фото для пенсійного посвідчення (2,5х3 см).
Жінки повинні подати заяву на дострокове призначення пенсії заздалегідь — за місяць до свого 50-річчя.
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