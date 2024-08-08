Супермодель Емілі Ратаковскі запідозрили в новому романі: деталі

У 2022 році зірка розлучилася з батьком свого сина Сильвестра. Після цього Емілі зустрічалася з низкою відомих чоловіків.

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Американську модель Емілі Ратаковскі та знамениту кантрі-зірку Shaboozey помітили на побаченні в гарячій точці Нью-Йорка, що спровокувало чутки про їхні романтичні стосунки. Про це пише Page Six.

Джерело повідомило, що 33-річна зірка подіумів і 29-річний співак разом зайшли в нічний клуб Musica близько 23:00. Вони відвідали вечірку з нагоди випуску альбому виконавця Afrobeats Rema, організованого Dream Hospitality Group.

Модель польсько-єврейського походження та Shaboozey, чиє справжнє ім’я Коллінз Обінна Чіб’юзі, трималися за руки, коли вони входили до закладу.

Вони залишалися поруч одне з одним упродовж вечора, проте наразі фото чи відео цього в мережі немає.

Shaboozey

За словами джерел, пара танцювала всю ніч у VIP-секції залу на Мангеттені, попиваючи текілу Clase Azul.

"Вони, безумовно, насолоджувалися компанією одне одного всю ніч; вони не намагалися бути стриманими", — розповів очевидець.

Згодом Емілі та її новий ймовірний бойфренд разом залишили вечірку після першої години ночі.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

У 2022 році Ратаковскі розлучилася з продюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Від нього модель виховує сина Сильвестра, якого зазвичай називає Слай. Повідомлялося, що чоловік зраджував колишню дружину.

Згодом Емілі зустрічалася з коміком Пітом Девідсоном, актором Стефаном Баком, співаком Гаррі Стайлзом і коміком Еріком Андре. Знаменитості навіть приписували роман з Бредом Піттом.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі запідозрили в романі з главою кінокомпанії.

Також Фокус писав про долю обручки Емілі Ратаковскі.