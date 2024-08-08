Супермодель Эмили Ратаковски заподозрили в новом романе: детали

В 2022 году звезда развелась с отцом своего сына Сильвестра. После этого Эмили встречалась с рядом известных мужчин.

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Американскую модель Эмили Ратаковски и знаменитую кантри-звезду Shaboozey заметили на свидании в горячей точке Нью-Йорка, что спровоцировало слухи об их романтических отношениях. Об этом пишет Page Six.

Источник сообщил, что 33-летняя звезда подиумов и 29-летний певец вместе зашли в ночной клуб Musica около 23:00. Они посетили вечеринку по случаю выпуска альбома исполнителя Afrobeats Rema, организованного Dream Hospitality Group.

Модель польско-еврейского происхождения и Shaboozey, чье настоящее имя Коллинз Обинна Чибьюзи, держались за руки, когда они входили в заведение.

Они оставались рядом друг с другом в течение вечера, однако пока фото или видео этого в сети нет.

Shaboozey

По словам источников, пара танцевала всю ночь в VIP-секции зала на Манхэттене, попивая текилу Clase Azul.

"Они, безусловно, наслаждались компанией друг друга всю ночь; они не пытались быть сдержанными", — рассказал очевидец.

Впоследствии Эмили и ее новый вероятный бойфренд вместе покинули вечеринку после часа ночи.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

В 2022 году Ратаковски развелась с продюсером Себастьяном Бер-Макклардом. От него модель воспитывает сына Сильвестра, которого обычно называет Слай. Сообщалось, что мужчина изменял бывшей жене.

Впоследствии Эмили встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, актером Стефаном Баком, певцом Гарри Стайлзом и комиком Эриком Андре. Знаменитости даже приписывали роман с Брэдом Питтом.

Напомним, Эмили Ратаковски заподозрили в романе с главой кинокомпании.

Также Фокус писал о судьбе обручального кольца Эмили Ратаковски.