Супермодель Эмили Ратаковски заподозрили в новом романе: детали
В 2022 году звезда развелась с отцом своего сына Сильвестра. После этого Эмили встречалась с рядом известных мужчин.
Американскую модель Эмили Ратаковски и знаменитую кантри-звезду Shaboozey заметили на свидании в горячей точке Нью-Йорка, что спровоцировало слухи об их романтических отношениях. Об этом пишет Page Six.
Источник сообщил, что 33-летняя звезда подиумов и 29-летний певец вместе зашли в ночной клуб Musica около 23:00. Они посетили вечеринку по случаю выпуска альбома исполнителя Afrobeats Rema, организованного Dream Hospitality Group.
Модель польско-еврейского происхождения и Shaboozey, чье настоящее имя Коллинз Обинна Чибьюзи, держались за руки, когда они входили в заведение.
Они оставались рядом друг с другом в течение вечера, однако пока фото или видео этого в сети нет.
По словам источников, пара танцевала всю ночь в VIP-секции зала на Манхэттене, попивая текилу Clase Azul.
"Они, безусловно, наслаждались компанией друг друга всю ночь; они не пытались быть сдержанными", — рассказал очевидец.
Впоследствии Эмили и ее новый вероятный бойфренд вместе покинули вечеринку после часа ночи.
В 2022 году Ратаковски развелась с продюсером Себастьяном Бер-Макклардом. От него модель воспитывает сына Сильвестра, которого обычно называет Слай. Сообщалось, что мужчина изменял бывшей жене.
Впоследствии Эмили встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, актером Стефаном Баком, певцом Гарри Стайлзом и комиком Эриком Андре. Знаменитости даже приписывали роман с Брэдом Питтом.
Напомним, Эмили Ратаковски заподозрили в романе с главой кинокомпании.
Также Фокус писал о судьбе обручального кольца Эмили Ратаковски.