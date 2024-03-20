Емілі Ратаковскі після розлучення "розділила" свою обручку (фото)

Зірка подіумів і кінопродюсер розлучилися 2022 року. У березні 2021 року в Емілі та Себастьяна народився первісток.

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Американська модель і акторка Емілі Ратаковскі розповіла, що після розставання з Себастьяном Беаром-МакКлардом вона "розколола" свою обручку, щоб "зробити кільця для розлучення", повідомляє Daily Mail.

32-річна супермодель розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Себастьяном у липні 2022 року після чотирьох років шлюбу і народження сина Сильвестра Аполло, якому зараз три роки.

Тепер Емілі розповіла шанувальникам, що вона зробила зі своєю старою обручкою і в Instagram поділилася результатами. Вона опублікувала знімок двох каблучок з діамантами на своїх пальцях. Знаменитість пояснила, що створила "розвідні каблучки", розділивши свою оригінальну каблучку. Свої фотографії вона підписала: "Каблучки для розлучення". Шанувальники назвали Емілі "культовою" за рішення повторно використовувати діаманти.

Модель у своїй публікації відзначила ювелірний бренд Alison Lou, який створив для неї цю приголомшливу прикрасу. Відомо, що ця омпанія створює обручки для клієнтів з першокласними діамантами за індивідуальними дизайнами.

Емілі раніше розповіла журналістам, що разом зі своїм колишнім чоловіком у процесі замовлення зробила близько 50 ескізів цієї каблучки. Вона також запросила свою подругу Елісон Чемлу, дизайнерку ювелірних прикрас, щоб вона допомогла створити відповідну оправу для каменів.

Емілі та Себастейн розлучилися через звинувачення в тому, що він був "серійним шахраєм".

Емілі Ратаковскі та Себастьян Беар-МакКлард Фото: Getty Images

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що колишній чоловік Емілі Ратаковскі втратив роботу і бізнес. Він був одним із трьох засновників продюсерської компанії Elara Pictures.