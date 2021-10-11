Актриса Кристина Риччи вышла замуж своего парикмахера

Звезда "Семейки Аддамс" только этим летом рассталась с первым мужем, обвинив его в домашнем насилии

Актриса Кристина Риччи вышла замуж за звездного стилиста-парикмахера Марка Хэмптона, от которого она ждет ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда фильмов "Семейка Аддамс" и "Сонная лощина" опубликовала фотографии со свадьбы в своем Instagram. Судя по ним, церемония была скромной и только для близких.

[ + – ] Кристина Риччи и Марк Хэмптон Фото: Instagram riccigrams

У актрисы не было свадебного платья, она для торжества выбрала простую белую блузку, практически такую же, как у ее жениха. Но не отказалась от свадебного букета и декораций из розовых и белых роз.

[ + – ] Кристина Риччи и Марк Хэмптон Фото: Instagram riccigrams

Кристина и Марк начали встречаться в прошлом году, когда Хэмптон несколько раз причесывал актрису для фотосессий. Сначала они были просто друзьями, однако позже Риччи сообщила в соцсетях, что они с Марком начали встречаться.

В августе 2021-го Риччи и Хэмптон объявили, что ждут ребенка, показав снимок УЗИ.

[ + – ] Беременная Кристина Риччи Фото: Instagram riccigrams

Марк Хэмптон известен своим сотрудничеством с Vogue, Dazed and Confused, Elle и Q Magazine. Он занимался прическами Граймс, Кэри Маллиган для церемонии "Оскар", а также работал на показах Miu Miu, Marc Jacobs, Prada, Louis Vuitton и Calvin Klein.

Для Кристины это будет второй ребенок. В 2014 году в браке с оператором Джеймсом Хеердегеном она родила первенца — сына Фредди. С отцом ребенка актриса развелась. Причем бракоразводный процесс занял целый год. Кристина обвинила Джеймса в домашнем насилии, рассказала, что он избивал ее и угрожал убить. Он делал это даже когда она носила их ребенка.

Она подала на развод и обратилась в суд. Тот вынес решение о запретительном приказе, согласно которому бывший супруг не может приближаться к Кристине. Изначально актриса требовала права полной опеки над сыном, однако судья разрешил отцу видеться с ним. Джеймс, в свою очередь обвинял Кристину в том, что она злоупотребляет алкоголем и лекарствами.