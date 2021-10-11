Акторка Крістіна Річчі вийшла заміж за свого перукаря

Зірка "Сімейка Адамсів" тільки цього літа розлучилася з першим чоловіком, звинувативши його в домашньому насильстві.

Акторка Крістіна Річчі вийшла заміж за зіркового стиліста-перукаря Марка Гемптона, від якого вона чекає дитину. Про це пише Daily Mail.

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Зірка фільмів "Сімейка Адамсів" і "Сонна лощина" опублікувала фотографії з весілля в своєму Instagram. Судячи з ним, церемонія була скромною і тільки для близьких.

[ + – ] Крістіна Річчі та Марк Гемптон Фото: Instagram riccigrams

В акторки не було весільної сукні, вона для торжества вибрала просту білу блузку, практично таку ж, як у її нареченого. Але не відмовилася від весільного букета і декорацій з рожевих і білих троянд.

[ + – ] Крістіна Річчі та Марк Гемптон Фото: Instagram riccigrams

Крістіна та Марк почали зустрічатися в минулому році, коли Гемптон кілька разів причісував акторку для фотосесій. Спочатку вони були просто друзями, проте пізніше Річчі повідомила в соцмережах, що вони з Марком почали зустрічатися.

У серпні 2021-го Річчі та Гемптон оголосили, що чекають дитину, показавши знімок УЗД.

[ + – ] Вагітна Крістіна Річчі Фото: Instagram riccigrams

Марк Гемптон відомий своєю співпрацею з Vogue, Dazed and Confused, Elle та Q Magazine. Він займався зачісками Ґраймз, Кері Малліган для церемонії "Оскар", а також працював на показах Miu Miu, Marc Jacobs, Prada, Louis Vuitton і Calvin Klein.

Для Крістіни це буде друга дитина. У 2014 році в шлюбі з оператором Джеймсом Хеердегеном вона народила первістка — сина Фредді. З батьком дитини акторка розлучилася. Причому шлюборозлучний процес тривав цілий рік. Крістіна звинуватила Джеймса в домашньому насильстві, розповіла, що він бив її і погрожував убити. Він робив це навіть коли вона носила їхню дитину.

Вона подала на розлучення і звернулася до суду. Той виніс рішення про заборонний наказ, згідно з яким колишній чоловік не може наближатися до Крістіни. Спочатку акторка вимагала права повної опіки над сином, однак суддя дозволив батькові бачитися з ним. Джеймс, зі свого боку, звинувачував Крістіну в тому, що вона зловживає алкоголем і ліками.