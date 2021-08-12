"Життя налагоджується": акторка Крістіна Річчі чекає другу дитину

Раніше Річчі опинилася в центрі скандалу: її бив чоловік і намагався позбавити батьківських прав.

41-річна акторка Крістіна Річчі, зірка фільмів "Родина Адамсів" і "Сонна лощина", повідомила про те, що чекає другу дитину. Для цього журналістам не довелося чатувати її на вулиці. Радісну новину вона повідомила в своєму Instagram.

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"Життя налагоджується", — підписала вона знімок.

У публікації Крістіна зазначила акаунт стиліста і перукаря Марка Гемптона, який, мабуть, є батьком дитини. Він також виклав у себе фото УЗД, зазначивши нік Крістіни.

[ + – ] Перший знімок майбутньої дитини Крістіни Річчі Фото: Instagram riccigrams

Цей роман Річчі та Гемптон приховували і тільки в минулому місяці почали публікувати знімки одне одного в соцмережах. Марк поділився фотографіями з рекламної зйомки Річчі для Fendi, а Крістіна привітала його з днем народження.

"Прекрасна особистість, чудова людина, яка приносить всім щастя, чарівництво і добро. Я люблю тебе! Наступний рік буде кращим", — написала тоді вона.

[ + – ] Крістіна Річчі в образі, створеному її бойфрендом Фото: Instagram riccigrams [ + – ] Бойфренд Крістіни, Марк Гемптон Фото: Instagram riccigrams

Де акторка і стиліст познайомилися — невідомо. Однак нещодавно Річчі пережила важке розлучення.

У минулому році вона подала на Джеймса Геердегена до суду, вимагаючи видати заборонний наказ, згідно з яким її чоловік втрачав право наближатися до неї.

З'ясувалося, що Джеймс бив її і залякував. Причому робив це навіть під час вагітності, коли Крістіна носила їхнього сина Фредді.

За словами акторки, він погрожував її вбити під час відпустки в Новій Зеландії. Але коли вона вирішила подати на розлучення, на світ обрушилася пандемія коронавірусу і подружжя опинилися в самоізоляції.

"Я опинилася замкненою в будинку з чоловіком, який піддавав мене фізичному та емоційному насильству і знав, що я хочу розлучитися. Він карав мене за це і мучив 24 години на добу. Коли я намагалася зателефонувати 911, він ганявся за мною по всьому будинку, намагаючись забрати телефон. Він схопив мене за зап'ястя і руки, витягнув мене у двір і кинув у місце для багаття. У мене були порізи, синці та болісні відчуття в стегні, які не проходять досі. Він постійно кричав на мене, плював, плескав кавою і кидав у мене стільцем — і все це в присутності нашого сина", — розповідала акторка.

Зараз вона завершила процес розлучення і повертається до нового життя.