"Жизнь налаживается": актриса Кристина Риччи ждет второго ребенка

Ранее Риччи оказалась в центре скандала: ее избивал муж и пытался лишить родительских прав

41-летняя актриса Кристина Риччи, звезда фильмов "Семейка Адамс" и "Сонная лощина", сообщила о том, что ждет второго ребенка. Для этого журналистам не пришлось караулить ее на улице. Радостную новость она сообщила в своем Instagram.

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"Жизнь налаживается", – подписала она снимок.

В публикации Кристина отметила аккаунт стилиста и парикмахера Марка Хэмптона, который, видимо, является отцом ребенка. Он также выложил у себя фото УЗИ, отметив ник Кристины.

[ + – ] Первый снимок будущего ребенка Кристины Риччи Фото: Instagram riccigrams

Этот роман Риччи и Хэмптон скрывали и только в прошлом месяце стали публиковать снимки друг друга в соцсетях. Марк поделился фотографиями из рекламной съемкой Риччи для Fendi, а Кристина поздравила его с днем рождения.

"Прекрасная личность, замечательный человек, приносящий все счастье, волшебство и добро. Я люблю тебя! Следующий год будет лучшим", – написала тогда она.

[ + – ] Кристина Риччи в образе, созданном ее бойфрендом Фото: Instagram riccigrams [ + – ] Бойфренд Кристины, Марк Хэмптон Фото: Instagram riccigrams

Где актриса и стилист познакомились – неизвестно. Однако недавно Риччи пережила тяжелый развод.

В прошлом году она подала на Джеймса Хеердегена в суд, требуя выдать запретительный приказ, согласно которому ее супруг терял право приближаться к ней.

Оказалось, что Джеймс избивал ее и запугивал. Причем делал это даже во время беременности, когда Кристина носила их сына Фредди.

По словам актрисы, он угрожал ее убить во время отпуска в Новой Зеландии. Но когда она решила подать на развод, на мир обрушилась пандемия коронавируса и супруги оказались в самоизоляции.

"Я оказалась запертой в доме с мужчиной, который подвергал меня физическому и эмоциональному насилию и знал, что я хочу развестись. Он наказывал меня за это и мучил 24 часа в сутки. Когда я пыталась позвонить 911, он гонялся за мной по всему дому, стараясь отнять телефон. Он схватил меня за запястья и руки, вытащил меня во двор и бросил в место для костра. У меня были порезы, синяки и болезненные ощущения в бедре, которые не проходят до сих пор. Он постоянно кричал на меня, плевал, плескал кофе и бросал в меня стулом — и все это в присутствии нашего сына", — рассказывала актриса.

Сейчас она завершила бракоразводный процесс и возвращается к новой жизни.