Акторка Крістіна Річчі спить в одному ліжку з восьмирічним сином

Зірка екранів виховує восьмирічного сина та дев'ятимісячну доньку.

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42-річна американська акторка Крістіна Річчі зізналася, що досі спить в одному ліжку зі своїм восьмирічним сином. Про це пише Page Six.

Зірка картини "Сімейка Адамсів" зізналася, що її старша дитина не може спати самостійно, на відміну від 9-місячної доньки Клеопатри.

"Я можу укласти її в ліжечку, і вона просто засинає. Це приголомшливо, тому що мій 8-річний син все ще спить зі мною", — зазначила молода мама.

За словами Річчі, її син Фредді з дитинства боїться спати сам у ліжку, а коли вона пробувала відучити малюка, він бився головою об бильця та починав голосно кричати. Через це зірковій мамі довелося переглянути свій підхід до виховання дітей.

Восени 2021 Крістіна Річчі узаконила стосунки зі стилістом Марком Хемптоном, у шлюбі з яким народилася донька Клеопатра. До цього акторка була одружена з актором Джеймсом Хеєрдегеном, від якого і народила сина Фредді.

[ + – ] Крістіна Річчі

42-річна акторка професійно дебютувала у фільмі "Русалки" (1990) разом із Шер та Вайноною Райдер, а її незабутня роль Венсді Адамс у двох серіях "Сімейки Адамс" Баррі Зонненфельда (1992 і 1993) принесли їй найбільший успіх та визнання.

До цього Крістіна Річчі номінувалась на "Золотий глобус", нагороду "Американська комедія" та "Незалежний дух" як найкраща акторка.

[ + – ] Родина Крістіни Річчі

Нагадаємо, Крістіна Річчі вийшла заміж за свого перукаря.

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