У віці 88 років помер французький модельєр Пако Рабанн

Пако Рабанн отримав світову популярність ще в 1960-х роках.

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Дизайнер іспанського походження Пако Рабанн помер у віці 88 років у Портсоллі, що у Франції. Про це пише WWD.

Його смерть підтвердила іспанська група Puig, яка керує модним домом Paco Rabanne і парфумерним бізнесом.

"Хто ще міг спонукати модних парижанок вимагати суконь із пластику та металу? Хто, як не Пако Рабанн, міг придумати аромат під назвою Calandre (це слово означає "автомобільний гриль") і перетворити його на ікону сучасної жіночності? — сказав Хосе Мануель Альбеса, президент підрозділу моди й краси Puig. — Цей радикальний, бунтівний дух відрізняв його: є лише один Рабанн, — продовжив він. — Із його смертю ми знову згадуємо про його величезний уплив на сучасну моду, дух, який живе в домі, що носить його ім'я".

Рабанн, який здобув міжнародну популярність у 1960-х роках, пішов зі світу моди в 1999 році та рідко з'являвся на публіці.

У 2011 році компанія Puig із Барселони відродила модний бізнес Рабанна на чолі з індійським дизайнером Манішем Арора.

Француз Жюльєн Доссена очолює модний дім із 2013 року.

Хоча Рабанн найвідоміший своїми металевими ансамблями, він представив свою першу колекцію в 1966 році з використанням пластику. Дебютна колекція під назвою "12 непридатних для носіння суконь із сучасних матеріалів" викликала лють французької модної преси, водночас прославивши Рабанна та поставивши курс на його дизайнерське майбутнє.

Хоча його дизайн був нетрадиційним, одного разу він сказав: "Я один із класичних творців моди. Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy і Cardin — це бароко". Тим не менш, завдяки використанню альтернативних і промислових матеріалів Рабанн став сприйматися швидше як провидець футуристичної моди, ніж творець класики.

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