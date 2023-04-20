Олена Лавренюк у сукні за понад 70 тисяч гривень відвідала премʼєру фільму "Еґреґор" (фото)

Зірка екрану виконала головну роль у новій містичній картині.

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37-річна українська акторка Олена Лавренюк відвідала премʼєру фільму "Еґреґор" у сукні французького модельєра за понад 70 тисяч гривень. Знімками ділиться акаунт картини в Instagram.

Головна героїня трилеру прийшла на допрем’єрний показ у Києві в ефектній чорній сукні від Пако Рабанна. Модний дім презентував вбрання під час круїзної колекції The Party 2020, що була натхненною однойменною комедією Блейка Едвардса 1968 року. Його вартість сягає понад 70 тисяч гривень.

Олена Лавренюк на премʼєрі фільму Фото: B&H film distribution

Родзинкою образу стала брошка у вигляді масивного кольє. Волосся акторки було укладене легкими локонами, а на обличчі вона зробила вечірній макіяж.

Олена Лавренюк

Містичний трилер "Еґреґор" показує загадкову історію, яку знімали у Львові, Польщі та США. Його зрежисував Станіслав Капралов, а головну роль виконала Олена Лавренюк — відома за образом українки, яка закохалася в польського шляхтича, у серіалі "Кава з кардамоном".

Олена Лавренюк Фото: B&H film distribution Олена Лавренюк Фото: B&H film distribution

Зазначимо, що таку ж сукню, лише в зеленому кольорі, приміряла на початку 2023 американська акторка Ель Фенніг.

Ель Фенніг

Нагадаємо, у лютому 2023 пішов з життя французький модельєр Пако Рабанн.

Також Фокус детальніше писав про зіркових гостей допремʼєрного показу трилеру "Егрегор".