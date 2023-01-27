Джіджі Хадід знялася в рекламній кампанії Hugo Boss (фото)
Hugo Boss представив нову частину рекламної кампанії Be Your Own Boss.
Hugo Boss представив нову маркетингову кампанію за участю знаменитостей. Зйомка відзначає рік із моменту запуску оновленої бізнес-стратегії, що включає показ у Маямі. Шоу пройде 15 березня у форматі see now, buy now. Про це пише WWD.
Останньою знаменитістю, що приєдналася до кампанії Hugo Boss, стала Джіджі Хадід. Раніше американська супермодель працювала з Hugo Boss, відкривши показ на Тижні моди в Мілані у 2021 році.
"Джіджі почала займатися модельним бізнесом, коли була зовсім немовлям, а в 16 років вона підписала контракт із великим агентством", — сказав головний виконавчий директор Hugo Boss Даніель Грідер, пояснюючи, що цілеспрямованість моделі справді відображає цінності марки.
"Вони чітко уособлюють той факт, що "босами" не народжуються, а стають", — пояснюється в заяві компанії.
Зазначимо, що в межах основного кампейну бренду знялися шість світових зірок — Джіджі Хадід, Наомі Кемпбелл, італійський тенісист Маттео Берреттіні, MALUMA, італійський блогер Габі Ламе й актор корейських драм Лі Мін Хо. Всі учасники в межах проєкту розповідатимуть про подолані перешкоди і зроблений вибір.
Раніше Фокус писав, що Надя Дорофєєва та Маша Єфросиніна стали рекламними обличчями нової кампанії бренду одягу HUGO BOSS в Україні.