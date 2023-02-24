Мама Джиджи Хадид поделилась фотографией с 2-летней внучкой
На фотографии видно заметно подросшую дочку Зейна Малика и Джиджи Хадид.
59-летняя гордая бабушка опубликовала милую фотографию 2-летней малышки в галерее в своем Instagram-аккаунте. Об этом пишет PageSix.
На снимке трех поколений, звезда "Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз" держала повзрослевшую внучку на руках, пока ее дочь Джиджи каталась на лошади.
Больше фотографий малышки Хаи она не добавляла, однако показала Джиджи, готовящую маленькие гамбургеры.
Пройдя детоксикацию от социальных сетях, Иоланда добавила, что держится подальше от телефона, проводя время с семьей, чтобы "увидеть всю красоту, которую может предложить жизнь".
Бывшая модель стала бабушкой в сентябре 2020 года, когда у 27-летней Джиджи и ее тогдашнего парня Зейна Малика родилась дочь.
"Попытаться выразить словами то, что я сейчас чувствую, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеку, выше моего понимания. Благодарен знакомству с ней, горжусь тем, что называю ее своей, и благодарен за жизнь, которую мы проживем вместе", — написал тогда Зейн в Twitter.
В октябре 2021 года звездная пара разорвала отношения.
Напомним, американская супермодель Джиджи Хадид рассказала об изменениях, которые с ней произошли с появлением дочки Хаи Хадид Малик.
Также Фокус писал, что Джиджи Хадид трогательно поздравила маму с днем рождения.