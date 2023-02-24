Мама Джиджи Хадид поделилась фотографией с 2-летней внучкой

На фотографии видно заметно подросшую дочку Зейна Малика и Джиджи Хадид.

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59-летняя гордая бабушка опубликовала милую фотографию 2-летней малышки в галерее в своем Instagram-аккаунте. Об этом пишет PageSix.

На снимке трех поколений, звезда "Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз" держала повзрослевшую внучку на руках, пока ее дочь Джиджи каталась на лошади.

Фото: Instagram @yolanda.hadid

Больше фотографий малышки Хаи она не добавляла, однако показала Джиджи, готовящую маленькие гамбургеры.

Фото: Instagram @yolanda.hadid

Пройдя детоксикацию от социальных сетях, Иоланда добавила, что держится подальше от телефона, проводя время с семьей, чтобы "увидеть всю красоту, которую может предложить жизнь".

Бывшая модель стала бабушкой в сентябре 2020 года, когда у 27-летней Джиджи и ее тогдашнего парня Зейна Малика родилась дочь.

"Попытаться выразить словами то, что я сейчас чувствую, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеку, выше моего понимания. Благодарен знакомству с ней, горжусь тем, что называю ее своей, и благодарен за жизнь, которую мы проживем вместе", — написал тогда Зейн в Twitter.

В октябре 2021 года звездная пара разорвала отношения.

Напомним, американская супермодель Джиджи Хадид рассказала об изменениях, которые с ней произошли с появлением дочки Хаи Хадид Малик.

Также Фокус писал, что Джиджи Хадид трогательно поздравила маму с днем рождения.