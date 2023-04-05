На виготовлення сарі для Джіджі Хадід знадобився рік (фото)

Індійське вбрання для американської моделі шили багато жінок, які спеціалізуються на різних швах.

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На створення сарі Джіджі Хадід витратили рік. Про це зірка подіумів розповіла у своєму Instagram.

"Гала @nmacc.india був святом індійської майстерності та її натхнення на міжнародному рівні, з відкриттям виставки "Індія в моді: вплив індійської сукні та текстилю на модну уяву", куратором якої виступив культовий @hamishbowles!

Для мене було честю та радістю продемонструвати цей шедевр, розроблений @abujanisandeepkhosla 🙏 Це сарі Чіканкарі було зроблено в регіоні Лакнау в Індії, і на його виготовлення знадобився рік; кожна жінка, яка його створила, спеціалізується на різному шові 🤩 справді я ніколи цього не забуду 💫", — розповіла підписникам молода мама.

Джіджі Хадід

Сарі — традиційне жіноче вбрання для регіону Південна Азія. Його прикрашають орнаментами, ручною вишивкою та камінням.

Сарі складається з простого прямокутного шматка матеріалу (зазвичай близько 8 метрів завдовжки), який обертають навколо жіночого тіла. Колір та текстура матеріалу змінюються залежно від регіону і соціального статусу жінки.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо продовжують тусуватися разом.

Також Фокус писав про реакцію Джіджі Хадід на роман Зейна Маліка та Селени Гомес.