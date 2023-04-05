На виготовлення сарі для Джіджі Хадід знадобився рік (фото)
Індійське вбрання для американської моделі шили багато жінок, які спеціалізуються на різних швах.
На створення сарі Джіджі Хадід витратили рік. Про це зірка подіумів розповіла у своєму Instagram.
"Гала @nmacc.india був святом індійської майстерності та її натхнення на міжнародному рівні, з відкриттям виставки "Індія в моді: вплив індійської сукні та текстилю на модну уяву", куратором якої виступив культовий @hamishbowles!
Для мене було честю та радістю продемонструвати цей шедевр, розроблений @abujanisandeepkhosla 🙏 Це сарі Чіканкарі було зроблено в регіоні Лакнау в Індії, і на його виготовлення знадобився рік; кожна жінка, яка його створила, спеціалізується на різному шові 🤩 справді я ніколи цього не забуду 💫", — розповіла підписникам молода мама.
Сарі — традиційне жіноче вбрання для регіону Південна Азія. Його прикрашають орнаментами, ручною вишивкою та камінням.
Сарі складається з простого прямокутного шматка матеріалу (зазвичай близько 8 метрів завдовжки), який обертають навколо жіночого тіла. Колір та текстура матеріалу змінюються залежно від регіону і соціального статусу жінки.
Нагадаємо, Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо продовжують тусуватися разом.
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