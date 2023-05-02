Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід відвідали вечірку Met Gala 2023 (фото)

Оскароносний актор пропустив офіційну частину заходу, проте прибув на After Party.

Related video

48-річного американського актора Леонардо Ді Капріо та модель Джіджі Хадід помітили на одній вечірці. Про це пише The Mirror.

Молода мама і оскароносний актор були помічені, коли прибули з різницею в кілька хвилин на ту саму вечірку Met Gala After Party 2023 у понеділок, 1 травня у Нью-Йорку.

Ді Капріо не був присутній на офіційній частині Met Gala, але він прийшов після заходу, щоб провести ніч з усіма зірками, які були на червоній доріжці.

Голлівудський актор прибув на After Party у total-black образі — чорному піджаку, штанах та темній кепці, додавши до луку захисну маску.

Тим часом 28-річна модель палестинського походження була в трендовому чорному шкіряному тренчі.

Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід

Про ймовірний роман між зірками стало відомо восени 2022. Після цього їх кілька разів помічали на побаченнях, проте офіційно вони не підтверджували це.

"Джіджі та Лео все ще тусуються та розмовляють, коли їм це виходить", — розповідало раніше джерело. "Вони обидва насолоджуються компанією одне одного і весело проводять час разом, коли це дозволяє їхній напружений графік".

Нагадаємо, Джіджі Хадід дала кумедну пораду щодо побачень на фоні чуток про стосунки з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про появу на Met Gala 2023 колишньої дівчини Леонардо Ді Капріо.