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Стиль життя

Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо у відвертій сукні відвідала Met Gala 2023 (фото)

Каміла Морроне, Каміла Морроне на мет гала, Каміла Морроне Met Gala 2023, Met Gala 2023 найкращі образи
Фото: Getty Images | Каміла Морроне

Голлівудський актор та модель Каміла Морроне зустрічалися майже пʼять років.

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25-річна американська модель Каміла Морроне відвідала Met Gala 2023 майже через рік після розставання з Леонардо Ді Капріо. Про це пише Insider.

Зірка фільму "Дейзі Джонс і шестеро" була одягнена в чорну оксамитову сукню Rodarte з довгим шлейфом і великим мереживним коміром, який сидить поверх прозорої тканини. Чорний оксамитовий бант завершив вечірній образ колишньої дівчини голлівудського актора.

Каміла Морроне зробила легку укладку та вечірній макіяж.

Каміла Морроне Fullscreen
Каміла Морроне
Фото: Getty Images

25-річна акторка та модель зустрічалася з Леонардо Ді Капріо близько пʼяти років, проте влітку 2022 стало відомо про розставання зіркової пари. За чутками в мережі, причиною розриву стала завантаженість робочих графіків знаменитостей. Втім, також жартували про те, що Ді Капріо не зустрічається з жінками, старшими за 25 років.

Після цього актору приписували низку романтичних стосунків. Зокрема з Джіджі Хадід та українською моделлю Марією Береговою.

Каміла Морроне Fullscreen
Каміла Морроне
Фото: Getty Images

Самого Леонардо на щорічному балі Інституту костюма 2023 в Метрополітен-музеї не було.

Нагадаємо, Каміла Морроне вийшла у світ у відвертому вбранні після розставання з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про причину постійних зустрічей Каміли Морроне та Леонардо Ді Капріо після розставання.