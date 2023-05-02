Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо у відвертій сукні відвідала Met Gala 2023 (фото)

Голлівудський актор та модель Каміла Морроне зустрічалися майже пʼять років.

Related video

25-річна американська модель Каміла Морроне відвідала Met Gala 2023 майже через рік після розставання з Леонардо Ді Капріо. Про це пише Insider.

Зірка фільму "Дейзі Джонс і шестеро" була одягнена в чорну оксамитову сукню Rodarte з довгим шлейфом і великим мереживним коміром, який сидить поверх прозорої тканини. Чорний оксамитовий бант завершив вечірній образ колишньої дівчини голлівудського актора.

Каміла Морроне зробила легку укладку та вечірній макіяж.

Каміла Морроне Фото: Getty Images

25-річна акторка та модель зустрічалася з Леонардо Ді Капріо близько пʼяти років, проте влітку 2022 стало відомо про розставання зіркової пари. За чутками в мережі, причиною розриву стала завантаженість робочих графіків знаменитостей. Втім, також жартували про те, що Ді Капріо не зустрічається з жінками, старшими за 25 років.

Після цього актору приписували низку романтичних стосунків. Зокрема з Джіджі Хадід та українською моделлю Марією Береговою.

Каміла Морроне Фото: Getty Images

Самого Леонардо на щорічному балі Інституту костюма 2023 в Метрополітен-музеї не було.

Нагадаємо, Каміла Морроне вийшла у світ у відвертому вбранні після розставання з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про причину постійних зустрічей Каміли Морроне та Леонардо Ді Капріо після розставання.