Леонардо Ді Капріо часто бачиться з колишньою дівчиною Камілою Морроне: у чому причина

Оскароносний актор та модель зустрічалися близько пʼяти років.

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48-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо та його колишня дівчина Каміла Морроне часто бачаться. Про це пише Daily Mail.

Джерело, близьке до моделі, повідомило, що пара все ще підтримує регулярні контакти, попри розставання минулого літа після п’ятирічного роману.

"Вони в чудових стосунках, вони весь час бачать одне одного, тому що вони ділять опіку над своїм собакою", — зізнався інсайдер.

Каміла та Лео "виховували" двох цуценят хаскі під час карантину у 2020 році, але після того, як повернули додому собаку Джека, вони вирішили усиновити його сестру Саллі.

Каміла Морроне

Пара вперше почала зустрічатися в 2018 році, коли Лео було 43, а Камілі лише 20 років. Попри різницю у віці 23 роки, знаменитості довели, що налаштовані серйозно, і зустрічалися п'ять років.

Втім, через місяць після 25-річчя Каміли вони вирішили закінчити свій роман.

Каміла Морроне з домашнім улюбленцем

Після цього зірці "Титаніка" приписували низку стосунків, зокрема з українською моделлю Марією Береговою та молодою мамою Джіджі Хадід.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо провів час з Іриною Шейк на фестивалі "Coachella-2023".

Також Фокус писав про новий ймовірний роман Леонардо Ді Капріо та телеведучої Маї Джами.