Леонардо Ди Каприо часто видится с бывшей девушкой Камилой Морроне: в чем причина

Оскароносный актер и модель встречались около пяти лет.

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48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его бывшая девушка Камила Морроне часто видятся. Об этом пишет Daily Mail.

Источник, близкий к модели, сообщил, что пара все еще поддерживает регулярные контакты, несмотря на расставание прошлым летом после пятилетнего романа.

"Они в отличных отношениях, они все время видят друг друга, потому что они делят опеку над своей собакой", — признался инсайдер.

Камила и Лео "воспитывали" двух щенков хаски во время карантина в 2020, но после того, как вернули домой собаку Джека, они решили усыновить его сестру Салли.

Камила Морроне

Пара впервые начала встречаться в 2018 году, когда Лео было 43, а Камиле только 20 лет. Несмотря на разницу в возрасте 23 года, знаменитости доказали, что настроены серьезно и встречались пять лет.

Впрочем, спустя месяц после 25-летия Камилы они решили закончить свой роман.

Камила Морроне с домашним любимцем

После этого звезде "Титаника" приписывали ряд отношений, в том числе с украинской моделью Марией Береговой и молодой мамой Джиджи Хадид.

Напомним, Леонардо Ди Каприо провел время с Ириной Шейк на фестивале "Coachella-2023".

Также Фокус писал о новом вероятном романе Леонардо Ди Каприо и телеведущей Майи Джамы.