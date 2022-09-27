Сукня помсти. Каміла Морроне вийшла в світ у відвертому вбранні

А її колишній Леонардо Ді Капріо вже почав зустрічатися з Джіджі Хадід.

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Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо, Каміла Морроне, вирішила не засмучуватися через розлучення та новини, про те, що її колишній уже розпочав нові стосунки. І побачила світ у приголомшливому вбранні від Burberry. Про це пише Daily Mail.

25-річна Каміла Морроне прийшла на вечірку після показу Burberry, поки її колишній Леонардо Ді Капріо, 47 років, проводить час із 27-річною Джіджі Хадід у Мілані.

Каміла Морроне вирішила всім своїм вбранням продемонструвати, що анітрохи не засмучена розставанням і обрала для цього чорну мінісукню з декольте, ажурні панчохи, туфлі на шпильках і доповнила образ сітчастим тренчем. У мережі сукню вже охрестили "ідеальною сукнею помсти".

[ + – ] Каміла Морроне Фото: Getty Images

Показ колекції Burberry весна-літо 2023 року був перенесений після смерті королеви 8 вересня.

Це сталося після того, як Джіджі пройшлася по подіуму показу Versace Spring/Summer 2023 у п'ятницю під час Тижня моди в Мілані.

За чутками, Леонардо був у Мілані й після показу вирушив із друзями на ту саму вечірку, де й була Джіджі.

Нагадаємо, Каміла та Лео розлучилися цього літа після чотирьох років спільного життя — одразу після того, як їй виповнилося 25.

[ + – ] Каміла Морроне та Леонардо Ді Капріо

Що спровокувало нову хвилю чуток про те, що змушує Леонардо Ді Капріо розлучатися зі своїми дівчатами, перш ніж їм виповнюється 25 років, або відразу після цього.

Але він почав буквально переслідувати Джіджі Хадід, і хоч модель та актор не дають коментарів, але стало відомо, що вони почали зустрічатися.

Це вперше, коли Леонардо зустрічається з дівчиною старшою за "роковий" вік і крім того, з тією, у якої вже є дитина.

Леонардо, нагадаємо, ніколи не був одружений і вкрай таємничий у всьому, що стосується його особистого життя. Зазвичай усі плітки про його стосунки шанувальники дізнаються зі слів інсайдерів, або випадкових знайомих, але й тоді про Ді Капріо вдається дізнатися не надто багато.

Втім, з'ясувалося, що цього разу саме Каміла покинула свого зіркового бойфренда. Він, нібито хотів сім'ю і дітей, вона ж виявилася до цього не готова.