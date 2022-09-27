Платье мести. Камила Морроне вышла в свет в откровенном наряде

А ее бывший Леонардо ДиКаприо уже начал встречаться с Джиджи Хадид

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Бывшая девушка Леонардо ДиКаприо, Камила Морроне, решила не расстраиваться из-за расставания и новостей, о том, что ее бывший уже начал новые отношения. И вышла в свет в потрясающем наряде от Burberry. Об этом пишет Daily Mail.

25-летняя Камила Морроне пришла на вечеринку после показа Burberry, пока ее бывший Леонардо ДиКаприо, 47 лет, проводит время с 27-летней Джиджи Хадид в Милане.

Камила Морроне решила всем своим нарядом продемонстрировать, что нисколько не опечалена расставанием и выбрала для этого черное мини-платье с декольте, ажурные колготки, туфли на шпильках и дополнила образ сетчатым тренчем. В Сети платье уже окрестили "идеальным платьем мести".

[ + – ] Камила Морроне Фото: Getty Images

Показ коллекции Burberry весна-лето 2023 был перенесен после смерти королевы 8 сентября.

Это произошло после того, как Джиджи прошлась по подиуму показа Versace Spring/Summer 2023 в пятницу во время Недели моды в Милане.

По слухам, Леонардо был в Милане и после показа отправился с друзьями на ту же вечеринку, где и была Джиджи.

Напомним, Камила и Лео расстались этим летом после четырех лет совместной жизни — сразу после того, как ей исполнилось 25.

[ + – ] Камила Морроне и Леонардо ДиКаприо

Что спровоцировало новую волну слухов о том, что заставляет Леонардо ДиКаприо расставаться со своими девушками прежде чем им исполняется 25 лет, или сразу после этого.

Но он начал буквально преследовать Джиджи Хадид, и хоть модель и актер не дают комментариев, но стало известно, что они начали встречаться.

Это первый раз, когда Леонардо встречается с девушкой старше "рокового" возраста и более того, с той, у которой уже есть ребенок.

Леонардо, напомним, никогда не был женат и крайне скрытен во всем, что касается его личной жизни. Обычно все сплетни о его отношениях поклонники узнают со слов инсайдеров, или случайных знакомых, но и тогда ДиКаприо удается узнать не слишком много.

Впрочем, оказалось, что в этот раз именно Камила бросила своего звездного бойфренда. Он, якобы хотел семью и детей, она же оказалась к этому не готова.