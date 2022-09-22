Не возраст. Почему разошлись Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Спустя пять лет отношений актер так и не сделал предложение своей возлюбленной.

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Накануне стало известно, почему разошлись 47-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо и 25-летняя модель Камила Морроне. Об этом пишет The Sun.

Как отмечает инсайдер издания, причиной разрыва звездной пары стал не возраст экс-возлюбленной актера, о чем раньше шутили в Сети. Инициатором расставания стала сама Камила. Как оказалось, у влюбленных разошлись взгляды на будущее. 47-летний Леонардо Ди Каприо уже планирует детей и семью, а американская фотомодель в это время активно строит свою карьеру и не готова к семейному быту.

В частности, Морроне очень обижена на своего бывшего бойфренда, поскольку он не помог ей построить актерскую карьеру.

[ + – ] Камила Морроне

"Он мог бы познакомить ее с кучей людей и снять ее в своих фильмах. Она и ее мама хотят добиться успеха в Голливуде", — отметил источник британского таблоида.

Также причиной разрыва звезды фильма "Титаник" и юной модели стало отложенное предложение руки и сердца. Леонардо Ди Каприо за пять лет отношений так и не предложил своей возлюбленной выйти за него замуж.

"Если у мужчины серьезные намерения, он оденет кольцо", — добавил инсайдер.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Напомним, после расставания с Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо каждую ночь посещает громкие вечеринки.

Также Фокус активно следит за развитием нового предполагаемого романа 47-летнего Леонардо Ди Каприо. Его избранницей стала 27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид.