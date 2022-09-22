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Стиль життя

Не вік. Чому розійшлися Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне

Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне, Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне розійшлися, джіджі хадід і ді капріо
Фото: Getty Images | Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне

За п'ять років стосунків актор так і не зробив пропозицію своїй коханій.

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Напередодні стало відомо, чому розійшлися 47-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо та 25-річна модель Каміла Морроне. Про це пише The Sun.

Як зазначає інсайдер видання, причиною розриву зіркової пари став не вік екскоханої актора, про що раніше жартували у мережі. Ініціатором розставання стала сама Камілла. Як виявилося, у закоханих розійшлися погляди на майбутнє. 47-річний Леонардо Ді Капріо уже планує дітей та родину, а американська фотомодель тим часом активно будує свою кар'єру і не готова до родинного побуту.

Зокрема Морроне дуже ображена на свого колишнього бойфренда, оскільки він не допоміг їй побудувати акторську кар'єру.

Каміла Морроне

"Він міг би познайомити її з купою людей та зняти її у своїх фільмах. Вона та її мама хочуть досягнути успіху в Голлівуді", — зазначило джерело британському таблоїду.

Також причиною розриву зірки фільму "Титанік" та юної моделі стала відкладена пропозиція руки та серця. Леонардо Ді Капріо за п'ять років так і не запропонував своїй коханій вийти за нього заміж.

"Якщо у чоловіка серйозні наміри, він одягне каблучку", — додав інсайдер.

Леонардо Ді Капріо Fullscreen
Леонардо Ді Капріо
Фото: Getty Images

Нагадаємо, після розставання з Камілою Морроне Леонардо Ді Капріо щоночі відвідує гучні вечірки.

Також Фокус активно стежить за розвитком нового ймовірного роману 47-річного Леонардо Ді Капріо. Його обраницею стала 27-річна американська супермодель Джіджі Хадід.