Стало відомо, чому Джіджі Хадід не хоче зустрічатися з Леонардо Ді Капріо

Зіркову пару кілька разів помічали на побаченнях.

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Напередодні стало відомо, чому 27-річна американська модель Джіджі Хадід не хоче зустрічатися з Леонардо Ді Капріо. Про це пише Daily Mail.

Як відомо, причиною небажання бути у стосунках з оскароносним актором стали подруги зірки подіумів. Джіджі Хадід підтримує хороші зв'язки з багатьма колишніми дівчатами Ді Капріо. Зокрема Блейк Лайвлі, яка наразі вагітна четвертою дитиною, Жизель Бюндхен, Тоні Гаррн, Ніною Агдал тощо. Судячи з усього, вони застерегли модель власними історіями про досвід романтичних стосунків з 47-річним актором.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо Фото: Скриншот

Зокрема інсайдер видання зазначив, що 27-річна Джіджі "занадто зріла для свого віку". А колишні дівчата американського актора здебільшого були молодші за 25 років.

"Він ловить рибу в маленькому ставку, і деякий час тому всі моделі знають його та вже зустрічалися з ним. Я б сказав, що ситуація йому не на користь", — розповіло джерело з модельного бізнесу.

[ + – ] Джіджі Хадід

Леонардо Ді Капріо нещодавно розійшовся з іншою моделлю, Камілою Морроне, після п'яти років стосунків. Одразу після цього зірку фільму "Титанік" запідозрили в романі з моделлю Джіджі Хадід. Хоча різні джерела стверджують, що вони лише дружать, та й молода мама не бажає зустрічатися з оскароносним актором.

Нагадаємо, Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо проводять разом час у Нью-Йорку.

Також Фокус писав про інсайдерську інформацію щодо справжніх стосунків Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо.