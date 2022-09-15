Інсайдер розповів про справжні стосунки Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід

Зіркову пару часто помічають разом на вечірках.

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Інсайдер розповів про справжні стосунки 47-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо та 27-річної супермоделі Джіджі Хадід. Про це пише E! News.

За словами джерела видання, наразі оскароносний актор щасливий сам та не поспішає починати нові романтичні стосунки.

"Він насолоджується своєю одинокістю", — розповідає інсайдер, близький до голлівудської знаменитості.

Інше джерело, близьке до моделі палестинського походження, зазначає, що як Леонардо, так і Джіджі не бажають наразі починати серйозні стосунки.

"Джіджі та Лео тусувалися декілька разів і закохані одне в одного. Джіджі думає, що він дійсно крутий хлопець", — розповідає джерело, додаючи, що здебільшого актор та модель зустрічаються на одних і тих самих тусовках через спільних знайомих.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід підозрюють у романі

47-річний Леонардо Ді Капріо нещодавно вийшов з 5-річних стосунків з іншою моделюю — Камілою Морроне. Тим часом Джіджі Хадід рік тому закінчила тривалий роман зі співаком Зейном Маліком. Від їхнього союзу підростає дворічна донька Хай.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід на тусовці

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід намагаються пізнати одне одного краще та проводять разом час у Нью-Йорку.

Також Фокус писав про перше спільне фото Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід на одній з вечірок.