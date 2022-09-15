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Стиль життя

Інсайдер розповів про справжні стосунки Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід

Леонардо Ді Капріо, Леонардо Ді Капріо та джіджі хадід, з ким зустрічаєть Леонардо Ді Капріо, ді капріо і каміла морроне
Фото: Getty Images | Леонардо Ді Капріо

Зіркову пару часто помічають разом на вечірках.

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Інсайдер розповів про справжні стосунки 47-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо та 27-річної супермоделі Джіджі Хадід. Про це пише E! News.

За словами джерела видання, наразі оскароносний актор щасливий сам та не поспішає починати нові романтичні стосунки.

"Він насолоджується своєю одинокістю", — розповідає інсайдер, близький до голлівудської знаменитості.

Інше джерело, близьке до моделі палестинського походження, зазначає, що як Леонардо, так і Джіджі не бажають наразі починати серйозні стосунки.

"Джіджі та Лео тусувалися декілька разів і закохані одне в одного. Джіджі думає, що він дійсно крутий хлопець", — розповідає джерело, додаючи, що здебільшого актор та модель зустрічаються на одних і тих самих тусовках через спільних знайомих.

Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід підозрюють у романі

47-річний Леонардо Ді Капріо нещодавно вийшов з 5-річних стосунків з іншою моделюю — Камілою Морроне. Тим часом Джіджі Хадід рік тому закінчила тривалий роман зі співаком Зейном Маліком. Від їхнього союзу підростає дворічна донька Хай.

Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід на тусовці

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід намагаються пізнати одне одного краще та проводять разом час у Нью-Йорку.

Також Фокус писав про перше спільне фото Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід на одній з вечірок.