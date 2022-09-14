ДіКапріо та Джіджі Хадід уперше сфотографували на вечірці разом

Чутки про те, що актор почав зустрічатися з Джіджі, нарешті підкріплені фотографіями.

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Леонардо ДіКапріо нещодавно розлучився з Камілою Морроне, але вже, схоже, почав шукати собі нову дівчину. І його вибір зупинився на супермоделі Джіджі Хадід. Про це пише Page Six.

Леонардо та Джіджі вперше сфотографували разом на ексклюзивній вечірці в ресторані Casa Cipriani.

Вечірку влаштували друзі актора Річі Аківа й Даррен Дзінсіол як афтерпаті під час Тижня моди в Нью-Йорку. На знімках видно, що Джіджі та Леонардо сидять поряд, базікають і чудово проводять разом час.

[ + – ] Леонардо ДіКапріо та Джіджі Хадід уперше сфотографували разом

Джерело вже повідомило, що вони "не поспішають" і їхні стосунки "не ексклюзивні". Але вони вже кілька разів зустрічалися. Хадід і ДіКапріо гуляли разом і бачилися в компаніях із загальними друзями.

"ДіКапріо не той, хто поспішає в стосунках, так що вони роблять це поступово", — повідомило джерело, близьке до пари.

А друг Джіджі Хадід повідомив, що вона взагалі не зацікавлена в нових стосунках.

"Джіджі та Лео кілька разів тусувалися разом. Джіджі думає, що він справді класний хлопець. Але вони зустрічаються тому, що обертаються в одних і тих же компаніях і мають багато спільних знайомих", — пояснив він.

Водночас раніше ще одне джерело запевняло, що 47-річний Леонардо всерйоз "націлився" на Джіджі.

Якщо результатом цих зустрічей і залицянь все ж таки стане роман, то 27-річна Джіджі Хадід стане першою дівчиною ДіКапріо, яка переступила "роковий" вік у 25 років. Раніше він розлучався зі своїми подругами, коли вони досягали цього віку.

І Джіджі стане першою дівчиною ДіКапріо, в якої вже є дитина. Нагадаємо, батько її доньки — співак Зейн Малік. Пара розлучилася після того, як Зейн посварився з Іоландою Хадід, матір'ю Джіджі.

До Джіджі Хадід ДіКапріо зустрічався з моделлю й акторкою Камілою Морроне, пасербицею Аль Пачіно.

[ + – ] Рідкісний знімок: Каміла Морооне та Лео ДіКапріо разом Фото: Getty Images

Його першою дівчиною-моделлю була Жизель Бюндхен, почали вони зустрічатись, коли їй було 18, але вона його покинула, коли їй виповнилося 23 роки.

Із ізраїльською моделлю Бар Рафаелі Лео зустрічався з 2005 року до 2010-го. Вони розлучилися, коли їй виповнилося 25 років.

Потім були короткі романи з Блейк Лайвлі, моделлю Ерін Гізертон, моделлю Тоні Гаррн, Келлі Рорбах, Ніною Агдал і, нарешті, п'ятирічні стосунки з Каміллою Морроне.

Після розлучення з ДіКапріо Камілла Морроне не стала довго журитися та вже, за чутками, почала зустрічатися з іншим чоловіком.