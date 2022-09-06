Камілу Морроне помітили в компанії іншого чоловіка після розставання з Ді Капріо (фото)

Нещодавно стало відомо про раптове розставання моделі та голлівудського актора.

25-річну американську модель та акторку Камілу Морроне помітили під час виходу у світ після розставання з Леонардо Ді Капріо. Про це пише Daily Mail.

Колишня кохана легендарного кіноактора зробила собі нову зачіску та відстригла чубчик. Напередодні папараці помітили екскохану Ді Капріо в компанії з другом у Західному Голлівуді. А перед цим дівчина гуляла зі своїм собакою.

Для виходу на публіку 25-річна модель обрала чорний топ, сірі джинси на низькій посадці та чорні кросівки. Її волосся було розпущене, а доповнили аутфіт для вересневої прогулянки масивні чорні окуляри.

[ + – ] Каміла Морроне вийшла у світ після новини про розставання з Леонардо Ді Капріо

25-річна фотомодель та 47-річний голлівудський актор зустрічалися близько п'яти років. І хоча їхній роман не був публічним, усе ж час від часу папараці вдавалося "зловили" закохану пару під час побачень та поцілунків.

Новина про розставання Морроне та Ді Капріо стала несподіваною для їхніх прихильників, хоча офіційно ні модель, ні актор не прокоментували свій розрив.

[ + – ] Каміла Морроне

Після звістки про отримання нового сімейного статусу Леонардо Ді Капріо одразу стали приписувати нові романи. Починаючи американською супермоделлю Джіджі Хадід та закінчуючи українкою Марією Береговою.

Нагадаємо, після розставання з Камілою Морроне Леонардо Ді Капріо щовечора влаштовує гучні вечірки.

Також Фокус детально писав про нову ймовірну кохану 47-річного Леонардо Ді Капріо.